Türk İklimlendirme Sektörünün Küresel İş Ortağı İSİB,10. Yaşında Çok Daha Güçlü

22 Ekim 2011 tarihinde 130 üye firma ile kurulan İSİB, 10 yılın sonunda toplam 2001 üye firmanın oluşturduğu büyük bir yapıya dönüştü. Küresel pazarlarda ve yurt içinde sektörün bilinirliğini artırmak, üye kuruluşlarının pazarlama ve satış odaklı çalışmalarına destek olmak amacıyla ile hareket eden İSİB, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de yatırım yapması ve sektörün yurtdışında ve yurtiçinde yaşadığı sorunların çözümü için gerekli politikaların oluşturması adına var gücüyle çalışıyor.

10. Kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB’in Türk İklimlendirme Sektörü’nün tek ve koordinatör İhracatçı Birliği olarak hareket ettiğini ifade ederek şunları söyledi: “İSİB’i kurduğumuzda bize inanan 130 üye şirketimiz ile yola çıkmıştık. Birliğimiz 10. yılında 2001 üye firma ile Ülkemiz için çalışmaya devam ediyor. İSİB olarak geçen bu 10 yılda üyelerimizin ihracatlarını artırmak adına toplam 43 ülkeye giderek 36 ticari heyet, 43 fuar katılımı, 24 milli katılım organizasyonu ve 10 alım heyeti faaliyeti gerçekleştirdik. Hedef ülkelere yönelik ithalat raporları üretirken sektörümüzü anlattığımız pek çok reklam ve sponsorluk çalışması gerçekleştirdik. Bununla birlikte bünyemizdeki Dış Ticaret İstihbarat Merkezi çalışmalarımız ve web sitemize bağlı Ürün Arama Motoru ile üyelerimize ayrıcalıklı hizmetler sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda sektörümüzün 6 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü daha da yukarılara çıkarmak adına hız kesmeden çalışacağız. İSİB olarak, Türk İklimlendirme Sektörü’nün küresel gücü olmaya gelecek 10 yıllarda da devam edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz.”