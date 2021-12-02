Turistik hediyelik ve hatıra eşya sektörü fuarı için geri sayım başladı

12 milyar dolar iş hacmine sahip sektör, 2-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Souvenir Expo Turkey Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin turizm sektöründen elde ettiği gelirin yüzde 30’unun hediyelik eşya satışlarından geldiğine dikkat çeken ROTA Exhibitions Turkey Fuarcılık A.Ş. Ülke Müdürü Erdal Usta, “An itibariyle 60’tan fazla ülkeden yabancı ziyaretçilerimiz Souvenir Expo Turkey Fuarını ziyaret etmek için İstanbul’a geliyor”dedi.

Küresel ticaretteki navlun krizinin derinleşmesiyle birlikte Avrupa Birliği (AB) hediyelik eşya tedarikçileri, siparişlerini Türkiye’ye yönlendirdi. Uygun fiyata kaliteli üretim yapan ve pazarlara yakınlığı sayesinde hızlı teslimat gerçekleştiren Türkiye, avantajlı bir konuma geldi. Sektör, krizden doğan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirirken, özellikle noel öncesinde başta Çin olmak üzere Uzakdoğu pazarlarından ürün temin edemeyen Avrupa Birliği ülkeleri, raflarını doldurmak için rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Souvenir Expo Turkey Fuarına ilgi büyük

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara kolayca ve kısa sürede ulaşabilen stratejik bir konumda olduğuna dikkat çeken ROTA Exhibitions Turkey Fuarcılık A.Ş. Ülke Müdürü Erdal Usta, “2-5 Aralık tarihleri arasında kıtaları birleştiren İstanbul’da dünyanın en başarılı hediyelik eşya fuarı Souvenir Expo Turkey’i düzenliyoruz. Sektörün Souvenir Expo Turkey’e ilgisi büyük. Türkiye’deki daha ilk fuarımıza yaklaşık 100 marka katılım sağlıyor. Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika gibi Avrasya coğrafyasından ziyaretçilerimiz geliyor.“ dedi.

60’tan fazla ülkeden yabancı ziyaretçinin Souvenir Expo Turkey’de olması bekleniyor

Usta şöyle devam etti: “Uzak coğrafyadan ABD, Kanada, Porto Riko, Maldivler, Karayipler, Şili, Avustralya ve Güney Afrika ile Portekiz, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi özellikle turizm sektörü için çok önemli pazarlar olan ülkelerden ziyaretçi katılımı bekliyoruz. An itibariyle 60’tan fazla ülkeden yabancı ziyaretçilerimiz Souvenir Expo Turkey’i ziyaret etmek için İstanbul’a geliyorlar diyebilirim.”.

Türkiye’nin turizmden elde ettiği gelir, Souvenir sektörü sayesinde katlanacak

Türkiye’nin turizmde çok büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Usta, “2022 yılında ülkemize tahmini olarak 50 milyon turistin gelmesi bekleniyor ve 35 milyon dolar civarında gelir elde edileceği öngörülüyor. Sektörün iş hacmi iç piyasada 4, dış piyasada 8 olmak üzere toplamda 12 milyar dolar. Türkiye’nin turizm sektöründen elde ettiği gelirin yüzde 30’u hediyelik eşya satışlarından geliyor. Souvenir Expo Turkey olarak Türkiye’nin turizmden elde ettiği geliri dünya genelinde ‘Souvenir’ olarak adlandırılan Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya ticareti ile daha da arttırmayı hedefliyoruz. Sektöre ürünlerini nasıl daha katma değerli hale getirebilirler konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyor ve Doğu Akdeniz’in en önemli fuar şirketlerinden biri olan Rota’nın uluslararası arenadaki 40 yıllık fuarcılık sektör deneyimini Türkiye’ye getiriyoruz.” dedi.

Sektördeki en büyük üretici, toptancı ve perakendeciler Souvenir Expo Turkey’de olacak

Souvenir Expo Greece fuarından 45 gün önce Türkiye’de gerçekleştirilecek Souvenir Expo Turkey, sektördeki en büyük üretici, toptancı ve perakendecileri ülkemizde ağırlayacak. Ayrıca müzeler, havalimanlarının duty free firmaları, souvenir satan mağazalar, oteller, turizm bölgelerindeki butiklerden ilgililer 4 gün boyunca fuarı ziyaret edebilecekler. Turistlerin ülkemize geldikleri zaman satın aldıkları kupa, magnet, anahtarlık, nazar boncuğu gibi hediyelik ürünler, mayo, bikini, peştamal, havlu, şort, güneş gözlüğü gibi yaz modası, baklava, lokum, Türk kahvesi gibi gıda ürünleri, zeytin, zeytinyağı, sabun gibi doğal ve organik ürünler, promosyon malzemeleri, valiz, çanta, kemer, deri aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri Souvenir Expo Turkey’de sergilenecek.

Kaynak: Hibya Haber Ajansı