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SUNFLOWER VE ASUNİM İŞ BİRLİĞİ İLE DOĞAN HOLDİNG ŞİRKET MERKEZİ’NİN ÇATISINA ÇATI TİPİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULDU
Galata Wind’in doğrudan bağlı ortaklığı Sunflower ve Türkiye’de çatı üzeri GES alanında lider EPC firması olan Asunim’in iş birliği ile Doğan Holding Şirket Merkezi’nin çatısına kurulan 99kWp’lık GES sistemi 22.02.2021 tarihinde kabulu yapılarak devreye alındı. Gerçekleştirilen bu iş birliği kapsamında yılda 120 MWh elektrik tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
İş Dünyası 08.06.2021, 15:35
Doğan Holding Şirket Merkezi’nin fiziksel ihtiyaçlarına özel, kenet çatı tipine uygun olarak delme işlemi yapılmadan kurulan projede; Trinasolar marka panel, Solaredge inverter, Alkor marka konstrüksiyon kullanıldı. Aynı zamanda güneşlenmeden maximum seviyede yararlanmak için 4 yönlü panel dizilimi yapıldı. Bu sayede mevcut alandan en yüksek verimliliğin alınması sağlandı.
“Temiz bir gelecek için temiz enerji” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sunflower ve Asunim, başarılı bir işbirliği sonucunda tasarımı ve montajı tamamlanarak devreye alınan çatı üstü güneş santrali projesi sayesinde sadece bugünü değil, geleceği de tasarlıyor.