SOCAR Türkiye - STAR Rafineri, İSO 500 listesinde Türkiye’nin 6’ıncı büyük sanayi kuruluşu oldu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türk sanayi sektörünü değerlendirdiği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020 araştırmasında, SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, Türkiye’nin en büyük 6’ıncı sanayi kuruluşu olurken, Petkim 23’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’da 7 milyar dolarlık yatırımla kurduğu, Türkiye’de tek noktaya yapılan en büyük reel sektör yatırımı olan STAR Rafineri’nin, 2020 yılında üretimden satışları 24 milyar 30 milyon TL’yi bulurken, yıllardır İSO 500’de üst sıralarda yer alan SOCAR Türkiye’nin bir diğer grup şirketi Petkim’de de üretimden satışlar 8 milyar 732 milyon TL olarak gerçekleşti.

“İKİ DEV TESİSİMİZ İLE ÜRETİMDEKİ GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ!

STAR Rafineri ve Petkim’in “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde elde ettiği başarıyı değerlendiren SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov şunları söyledi: “Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık %25’ini karşılayan STAR Rafineri’nin, açılışından bu yana geçen iki yıl gibi kısa bir sürede gösterdiği performansla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında üst sıralara yerleşmesi bize büyük bir mutluluk veriyor. 10,5 milyon ton yıllık ham petrol işleme kapasitesiyle, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden oluşan jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştiren STAR Rafineri, elde ettiği satış rakamlarıyla pandemi döneminin zorlu koşulları altında başarılı bir performansa imza attı. Diğer yandan petrokimya sektöründe hammadde sıkıntısı nedeniyle pek çok petrokimya şirketinin üretimini kısıtladığı, hatta durdurduğu bir dönemde listede yer alan bir diğer grup şirketimiz Petkim’de ise STAR Rafineri ile entegre çalışmanın da avantajıyla kesintisiz üretime devam edilerek kapasite kullanım oranı %88’e ulaştı. “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde iki grup şirketimizle üst sıralarda yer almak, aynı zamanda yine kısa bir süre önce açıklanan Ege Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde STAR Rafineri ile ilk sırada, Petkim ile 3’üncü sırada yer almış olmak bu başarılarımızı taçlandırıyor. Türkiye’de stratejik alanlarda faaliyet gösteren iki dev tesisimiz ile üretimdeki gücümüzü ortaya koyduğumuz ve sanayinin en büyük destekçilerinden biri olduğumuz için gururluyuz.”