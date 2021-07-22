SIRADAN SABUNLARI UNUTTURACAK MUCİZE ÜRÜN

Sinoz’un 4 farklı türde, 400 ml’lik özel ambalajıyla satışa sunduğu “Prebiyotikli köpük sabun” zengin içeriğiyle dokunulduğu anda kalitesini kullanıcılara yansıtıyor. İçerdiği prebiyotikler sayesinde sıradan değil, derinlemesine temizlik sağlayan ürün, pandemi döneminde kolonya ve dezenfektanlarla kaybettiğimiz yararlı bakterileri vücuda geri kazandırmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Pandemi şartlarında kullanılan alkol bazlı ürünler her ne kadar mikropları temizlemeye yardımcı olsa da el derimiz oldukça inceldi, kuruluklar, çatlamalar ve hissiyat kayıpları olmaya başladı. Bu durum elimizdeki koruyucu cilt bariyerini kaybetmemize neden oldu. Sinoz Prebiyotik içerikli Köpük Sabun kaybetmiş olduğumuz yararlı bakterileri ve doğal cilt bariyerimizi yeniden yapılandırmaya yardımcı olurken daha yumuşak, daha nemli ve daha sağlıklı ellere kavuşmamızı sağlıyor.

Kullanıldığı ilk andan itibaren dokusu, yumuşaklığı ve elinize vereceği temizlik sayesinde sıradan sabunları unutturacak olan Sinoz Köpük Sabunlar kaliteli malzemeden üretilmiş özel ambalajlarında, dört farklı çeşitle kullanıcıya ulaştı.

Gold Aura Köpük El Sabunu: İçeriğinde Gold Aura Esansı yer alan yüksek yumuşatma ve nemlendirme özellikli, arındırıcı köpük sabun.

Çilek Köpük El Sabunu: İçeriğinde çilek esansı yer alan yüksek yumuşatma ve nemlendirme özellikli, arındırıcı köpük sabun. Yaydığı çilek kokusu özellikle çocukların da ilgisini çekecek.

Hindistan Cevizi Köpük El Sabunu: İçeriğinde Hindistan Cevizi Esansı yer almaktadır. Yüksek yumuşatma ve nemlendirme özellikli, arındırıcı köpük sabun.

Alaturka Köpük El Sabunu: İçeriğinde Beyaz Sabun Esansı yer almaktadır. Yüksek yumuşatma ve nemlendirme özellikli, arındırıcı köpük sabun.

Kadınların cildine değer katan Sinoz, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor.

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.