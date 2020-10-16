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SİNOZ’dan yepyeni ev ürünleri

SİNOZ oda kokuları ile yaşam alanlarınızın enerjisi değişsin! Birbirinden doğal ve cilde dost bakım ürünleriyle beğenilen yerli marka SİNOZ’dan şimdi yepyeni bir seri! İç açıcı kokuları ve değerli içerikleriyle yeni oda kokuları yaşam alanlarından çalışma alanlarına huzur getirmeyi amaçlıyor.

İş Dünyası 16.10.2020, 17:42 16.10.2020, 17:44
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SİNOZ’dan yepyeni ev ürünleri

Kokular uzun yıllardır insanları ve tüm canlıları etkiliyor ve hayatta önemli bir yere sahip. Yaşam alanlarından çalışma alanlarına kadar pek çok vakit geçirilen ortamda atmosferi değiştirmeyi hedefleyen SİNOZ, yeni serileri ile herkese özel koku sunuyor. SİNOZ profesyonel cilt bakım ürünlerinden sonra şimdi yepyeni Flower, Green ve Mystic Therapy oda kokuları ile yaşam alanlarında da profesyonel değişim başlatıyor. Birbirinden farklı 3 çeşit koku karışımları ile herkesin yaşam alanlarında değişim zamanı başlıyor. Evlerde tazeliğin, ferahlığın ve yeniliğin imzası olacak oda kokuları ile yenilenme zamanı!

Floral, mistik ve ferah notalar ile auranız değişsin! 

 Aromaterapi etkileriyle bilinen kokularda çeşitlilik sunan SİNOZ, Flower, Green ve Mystic Therapy oda kokuları ile herkesin zevkine özel seçenek bulunduruyor. Sinoz Flower Therapy Oda Kokusu, ikonik bitki gül ile misk kokularını birleştirerek, yaşam alanlarını çiçek bahçesine çevirirken, ilk adımdan itibaren enfes notaları ile evinize keyfi taşıyor. Sinoz Green Therapy Oda Kokusu, dip notalarında bulunan zambak ve bergamot ile evde geçirilen zamanı terapiye dönüştürürken, evin havasını ve enerjisini yeniliyor. Sinoz Mystic Therapy Oda Kokusu, bileşimindeki çiçek ve narenciye notaları ile ev keyfini ikiye katlıyor. Yaseminin tatlı ve limonun fresh notalarıyla bezenmiş bu eşsiz koku ile evinizde stresten arınmış ve dinginleşmiş bir terapiyle buluşuyorsunuz.

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