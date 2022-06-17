Sendeo’da “ilk ay gönderilerin bizden” kampanyası

Bir yıldan kısa sürede 81 il operasyonunu tamamlayan ve Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, farklı kampanyalar ile müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Sendeo’yla yeni çalışmaya başlayan müşterilerine “SenDeGel” kampanyasıyla seslenen marka, kampanyaya başvuran ilk bin yeni müşterisine “ilk ay bizden” diyor. 31 Temmuz 2022 tarihine kadar kampanyaya başvuran müşteriler, Sendeo ile çalışmaya başladıkları ilk 30 günde gerçekleştireceği ilk 100 gönderileri için ücret ödemeyecek. 0-30 desi arası, sadece yurt içi ve gönderici ödemeli gönderilerde geçerli olan kampanyadan sadece Sendeo ile yeni çalışmaya başlayan müşteriler faydalanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz 2022’ye kadar www.sendeo.com.tr/sendegel adresinden “Müşteriniz Olmak İstiyorum Formu”na ulaşıp, kampanya kodu kısmına “SENDEGEL” yazarak başvurularını yapabilecek.