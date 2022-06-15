Rönesans Holding’e Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Sürdürülebilirlik Ödülü

Türkiye, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyadaki 27 ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında faaliyet gösteren Rönesans Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2022 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde derece aldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilirlik Ödülleri, Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilen EBRD 2022 Yıllık Toplantısı kapsamında sahiplerini buldu. Çeşitli kategorilerde en iyi uygulamalara verilen ödüllerden, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık” kategorisinde bronz ödül, Rönesans Holding’e takdim edildi.

Şehir hastanelerinin finansmanında yer alarak Türkiye'nin sağlık alt yapısının geliştirmesine katkı sağlayan EBRD, destek verdiği projelerin sürdürülebilir olması için çevre ve sosyal standartları sağlaması, kapsayıcı ve eşitlikçi politikaları desteklemesini öngörüyor. Bu kapsamda EBRD ile iş birliği yürüten Rönesans Holding'in, sağlık yatırımları alanında hayata geçirdiği en önemli çalışmalardan biri de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi oldu. Rönesans Holding'in Japon Sojitz ortaklığı ile yapımını ve işletmesini yürüttüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde pilot olarlak uygulanan proje, Rönesans'ın insan kaynakları süreçlerini, politika ve prosedürlerini sözleşmeli pozisyonlar da dahil olacak şekilde kapsamlı biçimde güçlendirerek, sağlık sektöründe kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesini sağladı. Projenin kısa vadede hayata geçen sonuçlarından biri de, pandemi döneminde açılan anaokulunun risk altında çalışan sağlık çalışanlarına kolaylık, güven, motivasyon, aidiyet ve iş-özel yaşam dengelerini kurma imkanı sunması oldu.

İpek Ilıcak Kayaalp: Topluma yarar sağlayan projelere devam edeceğiz

Gerçekleştirdikleri seçkin projeleri sürdürülebilirlik ve toplumsal etki açısından hassasiyetle değerlendirdiklerini ifade eden Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans Holding'in EBRD iş birliği ile hayata geçirdiği en önemli çalışmalardan biri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi oldu. Proje kapsamında Rönesans'ın insan kaynakları süreçlerini, politika ve prosedürlerini kapsamlı biçimde güçlendirdik, sağlık sektöründe kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesini sağladık. Bu çalışmalar sonucunda EBRD tarafından 2022 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık” ödülüne layık görüldük. Bu anlamlı ödül yapılan çalışmalarımızı taçlandırdı. Rönesans Holding’in varlığını sürdürdüğü her bölgede kadınların ekonomiye katılımını ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırma çabalarımızı yoğun şekilde sürdürecek ve yeni projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.

Rönesans Holding, EBRD ile çalışmalarının yanı sıra 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, 2016 yılından bu yana da WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) platformu prensip ve kurallarının imzacısıdır.