OYAK, çikolatalı ürünler pazarına giriyor

Stratejik yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkılarını sürdüren OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü dahil etti.

“GIDA SEKTÖRÜNDE BÜYÜYECEĞİZ”

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Tarım sektöründe zaten faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründe de büyüyeceğiz. 85 yıllık köklü bir değer olan Sagra’yı, daha da ileriye taşıyacağız.” dedi.

SAGRA İLE BİRLİKTE TADELLE, SARALLE VE GOL MARKALARI DA OYAK’IN

Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayarak, 1936 yılında Ordu’da kurulan Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı.

Gıdanın pandemiden en az etkilenen pazar olduğunu belirten Erdem, “Covid-19 salgını ile dünyada tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini görmüş olduk. Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle, stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK’ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz.” dedi.

"HEDEF İHRACAT PAZARINDA SÖZ SAHİBİ OLMAK"

Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını arttırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.