Neslihan Maltepe yazdı: Dijital Dünya Çalıştayı

Anadolu Yayıncılar Derneği’inin organize ettiği ve Dolmabahçe Sarayı Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sn. Sinan Burhan, Başkan Yardımcısı Sn.Hasan Yavuz Bakır ve dernek yöneticilerinin büyük emekleriyle gerçekleşen “Dijital Dünya Çalıştayı”nın açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Sayın Fahrettin Altun ve RTÜK Başkanı Sn.Ebubekir Şahin gerçekleştirdi.

Bizler de çalıştaya Türkiye’nin her bölgesinden akademi, özel sektör, medya ve kamu kurumlarının temsilcileriyle ulusal ve yerel basın mensupları ve gazeteciler olarak katılım sağladık. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’mız Prof.Dr. Sayın Fahrettin Altun; sözlerine önceki gün ebedi yolculuklarına uğurladığımız kahraman şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyerek ve Cumhurbaşkanı’mız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın gönülden selamlarını ve çalıştayın başarılı geçmesi ile ilgili sıcak temennilerini ileterek başladı. Konuşmasında dijital dünyanın kodlarını deşifre etmek ve bu konuda müzakere etmek için bir araya geldiğimizi belirten Sn.Başkan; bu önemli çalıştayın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Anadolu Yayıncılar Derneği’ne, yöneticilerine, çalışanlarına ve üyelerine canı gönülden teşekkür etti. Akıllı telefonların yaygınlaştığı, bilginin demokratikleştiği ve sosyal medyanın mecra olmaktan çıkıp adeta aktörleştiği bir dönemi yaşadığımızı, artık nesnelerin internetini konuştuğumuzu, vatandaşların devlet ile olan her işini e-Devlet üzerinden kolaylıkla yaptığını bu anlamda dijitalleşmenin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti. Türkiye olarak genç nüfusumuz ile bu dönüşümü en güçlü şekilde hissettiğimizi belirten Sn.Başkan; sosyal medyanın günlük hayatımızdaki yerinin giderek arttığını özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerini de internet ortamında takip ettiklerini tabi ki bunun herşeyden önce bir alt yapı yatırımı demek olduğunu ve Türkiye’nin bu aşamaya gelmesinde Sn.Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde iletişim alt yapısına yapılan yatırımların çok önemli bir rolü olduğunu belirtti. Dijitalleşmede fırsatlar kadar meydan okumaların da göz önünde bulundurulması gerektiğini, kuşkusuz bu sürecin olumsuz etkilerini geleneksel medya mensuplarının hissettiğini, bu meydan okumaları nasıl bertaraf edebileceğimiz üzerinde çalışılması gerektiğini de ekledi.

Sn.Başkan; bu sorunların tüm dünya da olduğunu hatta New York Times, Guardian gibi gazetelerin bile bu süreçte birçok çalışanının işine son verdiğini ve dijitalleşmenin medyadaki yan etkilerinden birinin de haberciliğin tıklanma oranlarına, sayılarına ve okunma sürelerine indirgendiğini, sansasyonel içeriklerin kamu yararının önüne geçtiğini böylece medyanın demokratik rejimlerde oynadığı kritik rolü yeterince oynayamamasına sebep olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak bu sorunları çözmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Sn.Fahrettin Altun; bu faaliyetleri düzenleyen kuralların kapsamlı şekilde yeniden değerlendirilmesi ve kamu otoritesinin vatandaşlarının kaotik süreçlere teslim olmasına göz yummaması gerektiğini, mevzuatımızın ve çalışma yöntemlerimizin zamanın koşullarına uygun hale getirilmesini önemle vurguladı.

“Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri “Dijital Faşizm”dir diyen Prof. Dr. Sn.Fahrettin Altun; milletin seçilmiş temsilcilerine sorgusuz sualsiz sansür uygulamaya kadar varan bir cürretkârlıkla anti demokratik uygulamaların meşrulaştırılması için ellerinden gelen gayreti ortaya koyup her türlü manipülasyonu yaptıklarını belirtti. RTÜK Başkanı’mız Sn.Ebubekir Şahin’in de; bu tarz dijital dikatatörlüğe ve siber zorbalığa karşı her türlü hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, dijital dünyada da tıpkı ülkemiz sınırları içerisinde izin verilmeyen terör gibi terör ve terör propogandasına izin vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Sosyal medya alanının sınırsız bir alan olmadığını, sınırları belli olan ve gerçek dünyada da karşılığı olan suçların cezalandırılması gerektiğini belirten Sn.Ebubekir Şahin; çocukların ve ailelerin bilinçli medya kullanımı ve okur yazarlığı ile ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini de ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Sn.Çağatay Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda “Yerel ve Ulusal Medya’nın Ülke Tanıtımına Katkısı”na değinildi. İkinci oturumda RTÜK Başkan Yardımcısı Sn.İbrahim Uslu’nun moderatörlüğünde Türkiye’de ve dünyada yoğun ilgi gören Netflix, Blu Tv, Bein Medya Group, Türk Telekom gibi yeni tür yayıncılık yapan dijital yayın organlarının “Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye’nin Tanıtımı” konusu işlendi.

Ve son oturumda ise “Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof.Dr.Sn.Faruk Bilir”in moderatörlüğünde “YAAY İletişim, DEDİ İletişim, BİP İletişim ve BTK Başkan Yardımcısı Dr. Sn.Gazali Çiçek”; “Global Bilgi Ağları, Veri Güvenliği ve İletişim” konularına değinildi. Çok verimli ve başarılı geçen çalıştayda katılımcılar sorularıyla oturumlara katkıda bulundu. Basın ve medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği böylesine kıymetli bir çalıştayda bizler de medya mensubu ve gazeteciler olarak Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkan’ımız Prof.Dr.Sn.Fahrettin Altun’un değerli konuşmalarından, birbirinden kıymetli konuşmacılardan büyük feyz ve ilham aldık. Önümüzdeki dönemde de gerek “İletişim Başkanlığımı”zın gerekse “Anadolu Yayıncılar Derneği”nin böyle daha birçok değerli çalıştaya imza atmalarını temenni ediyorum.