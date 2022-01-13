LİDER FİLO’DAN HALKA ARZ BAŞVURUSU

Operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Lider Filo, halka açılıyor. Lider Filo, halka arz hamlesi ile şirkete sermaye artışı yoluyla kaynak sağlayarak büyümeyi, şirketin kurumsal kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Lider Filo - LDR Turizm A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, halka arza ilişkin olarak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvurunun gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu halka arz için aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sağlanacak.

2010 tarihinden bu yana operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Lider Filo - LDR Turizm A.Ş., kurulduğu günden bugüne istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Şirket, kurumsal müşteriler ile KOBİ’lere finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, 4 bin adede yaklaşan araç filosuyla, özelleştirilmiş araç kiralama hizmeti sunuyor.