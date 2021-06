Kordsa, JEC Composites Connect 2021 sanal fuarında kompozit alanında yeni nesil teknolojileri hakkında bilgi verdi

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojilerinin global oyuncusu Kordsa, kompozit alanında dünyanın en büyük fuarı olan ve 1-3 Haziran tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen JEC World 2021’e katıldı. Dünyaya teknoloji ihraç eden, global pazarda iş birliklerine ve inovatif projelere imza atan Kordsa, fuar kapsamında düzenlediği 2 webinar ile ilgiyle izlendi.

Kordsa’nın Pazar Geliştirme Müdürü Elif Erdoğan, webinarında Şirket’in “Tutkumuz, yaşamı güçlendirmek” vizyonuyla geliştirdiği yeni nesil kompozit teknolojileri hakkında bilgi aktardı. Kordsa’nın geniş yeni nesil çözüm yelpazesi içinde öne çıkan güçlendirici malzemeler olan honeycomb (bal peteği yapısı) paneli, yüksek kaliteli prepreg, yapışkanlar, yüzey filmleri, etkinlik konuları arasında yer aldı.

Kordsa’nın ABD merkezli firması Axiom Materials’ın Seramik Matris Kompozit Baş Mühendisi Wylie Simpson ise “Yüksek Sıcaklıktaki Bir Sonraki Kritik Uygulamanız için Seramik Matris Kompozitlerin (CMC) Seçilmesi” başlığı ile gerçekleştirdiği webinarda, CMC'nin teknik özellikleri, tasarım konuları ile uçak motorları, hipersonik, endüstriyel fırınlar ve rafinerilerdeki hedef uygulamalar hakkında detaylı bilgiler aktardı. Axiom Materials, yüksek ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik prepreg alanında dünyanın en büyük üreticisi konumunda.

JEC World sanal fuarına sponsor olan Kordsa, fuar kapsamında sektöre yön veren inovasyonların ödüllendirildiği JEC Inovasyon Ödüllerinin de sponsoru oldu. Ödül töreninde konuşma yapan Kordsa Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kompozit Teknolojileri Direktörü Deniz Korkmaz, Kordsa’nın ‘Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek’ vizyonuyla geliştirdiği kompozit teknolojileri ile dünya sınırlarını aştığını belirterek, “Etki alanımız uzaya kadar genişlemiş durumda. Ürettiğimiz özel kumaş ile bugüne dek gidilmiş olan en uzak mesafeye gönderilmesi planlanan NASA’nın uzay kapsülü Orion’u güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz,” yorumunda bulundu. Korkmaz ayrıca, sürdürülebilir teknolojiler için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, “Kordsa’da yaşamdan ilham alıyor, aldığımız bu ilhamla sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Kompozit ürünlerimiz doğası gereği sürdürülebilirliğe hizmet ederken, sürdürülebilir bir gelecek için sektörün önde gelen şirketleriyle iş birliği de yapıyoruz. Yüksek hacimli küresel kompozit üreticisi olan TRB Lightweight Structures firması, Kordsa’nın karbon fiber kumaşlarını elektrikli araçlara yönelik ürettiği kompozit batarya kutularını hafifletmede kullanıyor. Kompozit teknolojilerimizle sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkıda bulunmaktan ve mobilitenin sürdürülebilir dönüşümünde payımız olmasından gurur duyuyoruz,” açıklamalarında bulundu.

Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Murat Oğuz Arcan ise şunları söyledi: “Kordsa olarak uzun yıllara dayanan tecrübemiz, iş kollarımız arasındaki sinerji, Ar-Ge gücümüz, doğru yatırım ve iş birliklerimizle kararlılıkla büyüyor, her geçen gün daha fazla alanı güçlendiriyoruz. Yeni trendlere göre kendini güncelleyen, değişikliklere en iyi şekilde adapte olan esnek ve çevik yapımızla daima bulunduğumuz sektörlerde öncü ve örnek atılımlar yapan bir şirket olduk, olmaya devam ediyoruz. Mobilite, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, elektrifikasyon gibi hizmet verdiğimiz sektörlerdeki güncel konular bizim de ajandamızın üst sıralarında. Bu alanların hepsinde sürdürdüğümüz çalışmalarımız ve inovasyonlarımız ile standartları dönüştürüyor, geleceği şekillendiriyoruz.”

Arcan ayrıca Kordsa’nın geliştirdiği lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileriyle kolay, güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir dünya hedefine doğru her adımını tutkuyla attığını belirterek, “Kompozit dünyasında dört önemli ABD merkezli şirketimiz ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimiz ile etki alanımızı ve yetkinliklerimizi derinleştirmeyi sürdürüyoruz. İleri malzeme teknolojileri konusundaki tecrübe ve bilgi birikimimizle, sürdürülebilir bir gelecek yaratma hedefimiz doğrultusunda yenilikçi kompozit teknolojileri geliştirerek bu pazarda teknoloji liderliğimizi pekiştiriyoruz. Bugün yaşamın her alanına dokunuyor, yaşamın her alanını güçlendiriyoruz. Kompozit teknolojilerinde ikinci bir Kordsa yaratma hedefimizi sürdürüyoruz,” dedi.