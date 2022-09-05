Kesintisiz başarı kaynağı İnform, Bilişim500’de üst üste, 17 yıldır, en büyük!

Türkiye’de bilişim alanında en önemli araştırmalardan biri olan ve pazarın gelişimini, eğilimlerini ve beklentilerini tüm detayları ile kapsayan ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması her yıl olduğu gibi bu yıl da sektördeki yeniliği ve değişimi gözler önüne serdi.

BTHABER Şirketler Grubu tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 23.kez düzenlenen törene çok sayıda alanında öncü firmalar katılım sağladı. 2021 yılına bilişim alanında damga vuran şirketlerin ödüllendirildiği “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2021 – Bilişim 500 araştırmasının sonuçları 3 Ağustos’ta gerçekleşen törenle açıklandı. ödül töreninde, Kesintisiz Güç Kaynağı kategori dalında ödülün sahibi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da pazarın açık ara lider firması İnform Elektronik oldu.

Törende İnform Elektronik adına ödülü, İnform Elektronik Ticari Başkan Yardımcısı Betül Berşe aldı.