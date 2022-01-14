banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Kelebek Mobilya son 1 yılda online kanalda yüzde 100’ün üzerinde büyüdü

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, e ticaret bazında son 1 yıllık online büyüme verilerini paylaştı. 2021 yılında önceki yıla göre online satışları iki katın üzerinde artıran Kelebek Mobilya, en fazla satışı ise 1-17 Mayıs tarihlerinde yaşanan ‘tam kapanma’ sürecinde gerçekleştirdi. Online olarak en fazla dekorasyon ürünleri ve koltuklar satın alındı.

İş Dünyası 14.01.2022, 15:27
Kelebek Mobilya son 1 yılda online kanalda yüzde 100’ün üzerinde büyüdü

Türk mobilya sektöründe 87’nci yılını kutlayan Kelebek Mobilya, pandemi döneminde gerçekleştirdiği online yatırımlarıyla büyümesine ivme kazandırdı. Son bir yıllık dönemde online kanaldan bayileriyle beraber satış geliri elde eden Kelebek Mobilya, önceki yıla göre online satışlarda yüzde 100’ün üzerinde artış sağladı. Kelebek Mobilya’nın toplam satışlarında 2022 yılında çok daha fazla paya sahip olması hedeflendi, bu kanallarda iddialı olduğunu göstermek amacıyla pazar yerleriyle de işbirliği sağladı. Dijital Dönüşüm ve CRM alt yapısıyla planladığı yatırımlarla online kanallardaki satış hacmini daha da artırmayı 2022 yılı hedefleri arasına koydu.

Online satışlarını bayileri aracılığıyla yapan Kelebek Mobilya bayilerine bu şekilde online ve offline çift kanaldan satış yapabilmelerinin önünü açarak sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Bu dönemde en fazla satış hacmine ise pandemi nedeniyle 1-17 Mayıs Tarihlerinde yaşanan ‘tam kapanma’ sürecinde gerçekleşti.    

En fazla Kelebek Dekor aksesuarları ve koltuk satıldı 

İl bazında bakıldığında geçen yıl online satışın tercih edildiği ilk üç il İstanbul, İzmir ve Ankara olurken bölge olarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ilk üçte yerini aldı. Online kanalda en çok satan Kelebek Dekor aksesuarları ve koltuk grupları oldu. Batı illerinde en çok dekorasyon ürünlerinin tercih edildiği Kelebek Mobilya’nın online sitesinde, Doğu Bölgelerinde ağırlıklı olarak tekil mobilyalar satıldı. Kelebek Mobilya’nın web sitesini bu sene 5 milyon kişi ziyaret ederken ortalama inceleme süresi 4 dakika oldu. 

Online mağazacılıkta fark yaratan öncü çözümler

‘Yeniliğe Kanat Açtık’ söylemini geçen yıl online’a da taşıdıklarını belirten Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Türkiye’nin en güvenilir mobilya markalarından biri olarak, online mağazamızla da kalite, yenilikçilik, modern ürün ve ulaşılabilir fiyat politikamızdan ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Online mağazamızda müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran öncü uygulamalarımızla sektörde fark yarattık. Pandemi sürecinde görüntülü arama ve kişiye özel randevulu ücretsiz mimari hizmet uygulamaları ile güvenli alışveriş konforu sunarak hizmet çeşitliliğimizi artırdık. Önümüzdeki süreçte de hızlı ve doğru aksiyonlar alarak e-ticaret alanında büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11