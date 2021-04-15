Hedef; yılın ilk yarısında 18 ilçede şube!

Paket servis yapmak isteyen ya da halihazırda yapan, fakat kurye bulamayan işletmelere motosikletli kurye tedariği sağlayan ULAK APP, ulusal ve yerel bazda bayi ağını genişletmeyi sürdürüyor. Haziran ayının sonuna kadar İstanbul’da 18 ilçede 18 bayiye ulaşmak için çalıştıklarını söyleyen Ulak Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, kapasite artırımı ile İstanbul’un her ilçesinde olmak için çalıştıklarını söyledi. Aynı zamanda Toker, hedeflerinin Türkiye’nin her bölgesine hizmet verebilmek olduğunun altını çizdi.

“Hedefimiz büyük illerde de ağımızı güçlendirmek”

Bugün için İstanbul’da Ataşehir ve Eyüpsultan’da aktarma merkezleri bulunduğunu söyleyen Toker, mobil bayilerinin olduklarının da altını çizdi. Hedeflerini haziran ayı sonuna kadar İstanbul’daki bayi yapılanlamalarını tamamlayarak 18 farklı ilçede 18 şubeye ulaşmak olduğunu belirten Toker, “Pandemiyle birlikte yaşam alanlarımızda daha çok vakit geçirmeye başladık. Bu da kurye sektörüne olan talepte artış yaşanmasını sağladı. Dolayısıyla bukapasite arttırımı ile İstanbul’un her ilçesinde bir şubemiz açılmış olacak. Akabinde büyük şehirlerde 2 ya da 3 ana bayi ile ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm bayilerimize bölge koruması sağlayacağız. Hedefimiz, müşterilerimizden gelen kapasite taleplerine göre bayilerimizi her ile yaymaktır. Büyük il yayılımları tamamlandıktan sonra bölge depolardan şehirlerarası ring araçları ile tüm şehirlerdeki şubelerimize ulaştırarak 24 saat içinde teslimat hizmetini veriyor olmayı hedefliyoruz” dedi.

ULAK App, 50 Bin TL sermaye ile franchise vermeye hazır!

Şubeler ilgili bölgenin iletişim noktası ve toplu olarak depolardan gelen paketlerin sevkiyata çıkmadan önce mahalle bazında ayrıştırılacağı fiziksel operasyon merkezleri kuracaklarını da belirten Toker, bu noktalara ULAK HUB dediklerini söyledi. Ulak şubesi açmak isteyen kişilerin öncelikle tüzel kişiler olması gerektiğini belirten Ulak Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, “İş ortaklarımızdan bulundukları lokasyonda fizibilite çalışmalarını en iyi şekilde analiz etmelerini bekliyoruz. Yanı sıra kurye işlerinde kullanabliecekleri bir aracın yanı sıra sözleşmeyi imzaladıktan 30 gün içerisinde şube açacağı yeri belirlemelerini ve 45 gün içinde de şubeyi açmaları gerekiyor. Şube açılış, belgelendirme vb. ihtiyaçlar için 50.000TL sermaye ilk etapta yeterli oluyor ancak işler büyüdükçe gerekli ek yatırımları yapmaya ve işin arkasında duracak yapıya sahip iş ortakları arıyoruz.”