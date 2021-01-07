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Harun Çallı kimdir? Harun Çallı nereli? Çallı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı
Sek markası dahil tüm varlıkların 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda’ya satılmasının ardından Harun Çallı kimdir? Harun Çallı nereli? Çallı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı kimdir soruların cevapları büyük merak konusu oldu.
İş Dünyası 07.01.2021, 14:03
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Harun Çallı kimdir?
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’ndan (TGDF) yer alan bilgilere göre “10 Ocak 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra babası İlhan Çallı’nın yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışma hayatına atılan Harun Çallı, 28 yıldır baba mesleği olan ticaretle uğraşıyor.”
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