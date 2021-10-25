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Haier, Avrupa'daki En Büyük Üretim ve İhracat Merkezi Türkiye'deki Yatırımlarını Arttırıyor

Şirket, 85 milyon Euro yatırım yapacağı Eskişehir'deki iki fabrikası ile 1.600 kişiye istihdam yaratacak

İş Dünyası 25.10.2021, 18:20
Haier, Avrupa'daki En Büyük Üretim ve İhracat Merkezi Türkiye'deki Yatırımlarını Arttırıyor

Eskişehir, 23 Ekim 2021 – Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Haier, Eskişehir'deki yeni fabrikasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirdi. 40 milyon Euro'luk yatırımla kurutma makinesi platformunu genişleten şirket, 45 milyon Euro'luk bulaşık makinesi fabrikası yatırımıyla Türkiye’deki üretim kapasitesini daha da arttıracak. Hairer’in yeni bulaşık makinesi fabrikası 2022'de faaliyete geçecek.

Haier için bir kilometre taşı niteliğinde olan bu yatırımlar, Türkiye'yi şirket için Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna getirmekte ve şirketin akıllı ev çözümleri için ilk tercih olma yönündeki vizyonunu desteklemektedir. Aynı zamanda uzun vadeli stratejik bir ortak olarak şirketin Türkiye'ye olan bağlılığının da bir kanıtıdır.

23 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen kurutma makinesi açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel yönetim temsilcileri ve davetliler katıldı.

Haier’in Türkiye’deki yatırımlarının çalışanların becerilerini daha da geliştirmek için bir dönüm noktası olmakla kalmayıp şirketin uzun vadeli bir stratejik ortak olarak Türkiye'ye bağlılığının bir kanıtı olduğunu belirten Haier Europe CEO’su Yannick Fierling, ‘Yatırımlarımız, Türkiye'yi Haier'in Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna getirmekle kalmıyor aynı zamanda nihai ürün ve akıllı ev çözümlerini yapay zeka, IoT ve bağlanabilir teknolojilerle entegre ederek Haier'i Avrupa sektöründeki en iyi üç oyuncu arasına yükseltmede önemli bir adım teşkil ediyor. Tüm değer zincirinde rekabetçi endüstriyel üretim, güçlü Ar-Ge kapasitesi, yüksek teknoloji sistem ve platformları geliştirerek bu misyonu daha da pekiştirmek istiyoruz’ dedi.

Üretim tesisinin genişletilmesi, tüm standart boyutlu çamaşır kurutma makineleri için yeni bir platform ve daha iyi performans için yeni bir temel oluşturarak yeni ve geliştirilmiş ürün özellikleri ve bileşenlerine geliştirilmesini sağlayacak. Tüm ürünler, Haier Europe’un markalarını birbirine bağlayarak yaşam kalitesini basitleştirmeyi amaçlayan akıllı cihaz uygulaması hOn aracılığıyla gelişmiş bağlantı imkânı sunacak.

Sınıfının en iyisi niteliğinde olacak fabrika, birinci sınıf donanım ve üretim süreçleriyle şirketin gelişmiş Ar-Ge ve üretim bilgisi sayesinde üretim kapasitesi, ürün kullanılabilirliği ve ürün yelpazesi esnekliğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Şirketin bu AR-GE ve üretim bilgisi tam otomatik boyama hattı ve tamamen dijital kalite kontrolü gibi fabrikanın en gelişmiş özelliklerine yansıyor.

Kurutma makinesi fabrikası 190.000 m2 alan üzerine inşa edildi. Fabrikanın toplam kapalı alan 43.000 m2. Yılda 1,5 milyon adet tam kapasite için yaklaşık 900 kişi istihdam planlanıyor. Haziran 2022'de tamamlanması planlanan yeni bulaşık makinesi ise 35.000 m2 bir alanda kurulacak ve yılda 1 milyon adet üretim hedefiyle yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlayacak.


Bu yatırımlar, lojistik, tedarik zinciri ve pazara sürüm süresini kısaltırken kalite, ürün performansı ve tasarımı iyileştirdiği için de Şirket'in ‘tüketicilere sıfır mesafe’ felsefesi ile tamamen uyumlu.

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