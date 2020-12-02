Giovane Gentile’den cool ve modern bir stil

Giovane Gentile’nin yün ve kaşmirin yumuşacık dokusuyla tasarladığı palto modellerinin vücudu saran formları, cep ve düğme detaylarındaki ustalıkla bütünleşerek şehirli erkekleri sıcak bir kışa hazırlıyor. Camel, siyah, antrasit, gri ve lacivert gibi business stilin ana renkleriyle harmanlanan koleksiyonun renk skalası, casual stili de kapsayacak şekilde oldukça geniş tutuluyor. Giovane Gentile kaşmir takım elbiseler, boğazlı kazak ve farklı triko modelleriyle kombinlenebilecek olan paltoların su itici kumaşları, yağışlı havalarda suyun içeriye işlemesini önleyerek daha işlevsel bir kullanım sağlıyor.

Sportif ve dinamik şehir erkeğinin hafta sonu stiline eşlik edecek yelek ve mont tasarımları ise konforlu özellikleriyle dikkat çekiyor. Hafta sonu etkinliklerinde, araç kullanırken ve tatilin tadını doyasıya çıkarırken ihtiyaç duyulan rahatlığı sunan ürünler, mikro elyaf ve kaz tüyü materyalleri ile elegant bir duruş sergiliyor. Dolgulu mont/yelekler, fonksiyonel kullanım özellikleri sayesinde, soğuk havaların zorlayıcı etkisinden maksimum düzeyde korunma sağlıyor.

Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar – Kış koleksiyonuna https://www.giovanegentile.com adresinden ulaşılabiliyor.