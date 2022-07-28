Gemi söküm sektörü üst kuruluşu GEMİSANDER’den 'Nae Sao Paulo' açıklaması

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, Brezilya'dan sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Tesislerine getirilecek olan uçak gemisi “Nae Sao Paulo” ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla önemli açıklamalar yaptı.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal

Sökülmek üzere Aliağa Gemi Söküm Tesislerine getirilecek olan uçak gemisi "Nea Sao Paulo” hakkında açıklamada bulunan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, Derneğin üyesi ve yönetim kurulunda yıllarca görev alan SÖK Denizcilik firmasının, Brezilya’da Nea Sao Paulo gemisinin devir alınmasıyla birlikte sürecin Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerlediğini duyurdu.

'SÜREÇ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU VE BREZİLYA ÇEVRE ENSTİTÜSÜ İLE BASEL KONVANSİYONUNA UYGUN OLARAK İLERLİYOR'

Yakın bir zaman içinde ülkemize gelmek için hareket edecek olan Nae Sao Paulo adlı uçak gemisini alan SÖK Denizcilik şirketinin, Avrupa Birliği kriterlerini en üst düzeyde uyguladığını belirten Sektörün temsilcisi GEMİSANDER Başkanı Önal, “Şirketin asbest, atom ve radyasyon konularında akredite kuruluşlar aracılığıyla gerekli envanter çalışmalarını yapmış ve yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı notifikasyon belgesini onaylamıştır. Geminin ülkemize getirileceğinin kesinleşmesinden sonra gerek sosyal medyada gerekse bazı medya kuruluşlarının herhangi bir gerekçe ve belgeye dayanmayan asılsız haberlerle ülkemize her yıl milyonlarca dolar katkı sağlayan ve istihdam yaratan sektörümüz bu asılsız haberlerle yıpratılmaya çalışılmaktadır.” dedi.

'KONUŞULAN ASBEST MİKTARLARI ASILSIZ, BELGESİZ VE GERÇEĞE AYKIRI'

Yıllardır bu tür gemilerin sökümlerini başarıyla tamamladıklarını ve GEMİSANDER olarak çevre duydukları hassasiyetin her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Başkan Kamil Önal, “600 ton, 900 ton gibi dünya genelinde hiçbir gemide bulunmayan asbest miktarının bazı kurum ve kuruluşlar tarafından asılsız ve belgesiz şekilde gerçeğe aykırı bir biçimde açıklamalar yapmaları trajik bir olaydır. Şimdi de asbestten umduğunu bulamayanlar gemide bunun dışında başka tok sit maddelerin olduğunu söylüyorlar. Halkımızdan ricamız lütfen asılsız haberlere inanıp kuşkuya ve yersiz korkuya kapılmasınlar.” diye konuştu.

'BİZLER DE BURADA YAŞIYORUZ. AYNI HAVAYI SOLUYOR, AYNI SUYU İÇİYORUZ'

Aliağa’da bulunan Gemi Söküm sektörünün tek temsilcisi olan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nin (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, “Bizler de bu bölgede yaşıyoruz! Bizler de aynı suyu içiyor aynı havayı soluyoruz. Bizler de çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Bütün bu süreç Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ulusal ve uluslararası hukuk normları, kontrol ve denetimi mekanizmalarıyla çok sağlıklı şekilde ilerliyor. Dernek üyemiz SÖK Denizcilik şirketinin geminin ülkemize gelişinden, dönüşümüne kadar geçecek olan süreçte çevreye hiç bir zarar vermeden başarılı bir şekilde bu projeyi tamamlayacağını çok net biliyoruz. GEMİSANDER olarak firmamızın yanında olmaya ve gereken her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz. Dernek olarak bu süreçte tüm gelişmeleri basına ve kamuoyuna doğrudan duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.