GELECEĞİN LİDERLERİ ZİRVE 23’TE BULUŞTU

23 tarafından üniversite öğrencilerine; geleceklerini inşa ettikleri, gerçek tecrübe odaklı bir liderlik deneyimi yaşatmayı amaçlayan, bunu da şirketler, partnerler aracılığıyla gerçekleştiren bir serüven olan Zirve 23, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında “Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim” olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi.

Etkinlik kapsamında; Kalyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyon’un da keynote konuşmacı olarak yer aldığı oturum ve panellerde; Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO'su Akan Abdula ile Psikiyatrist&Psikoterapist Kemal Sayar gibi alanında lider ve önemli başarılara imza atmış isimler, katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.