GELECEĞİN LİDERLERİ ZİRVE 23’TE BULUŞTU
Üniversite öğrencilerinin liderlik yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyada öncü projelere, kurumlara ve markalara liderlik etmelerine destek olmak için tecrübe kazanmalarını hedefleyen 23’ün düzenlediği Zirve 23, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu.
23 tarafından üniversite öğrencilerine; geleceklerini inşa ettikleri, gerçek tecrübe odaklı bir liderlik deneyimi yaşatmayı amaçlayan, bunu da şirketler, partnerler aracılığıyla gerçekleştiren bir serüven olan Zirve 23, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında “Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim” olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi.
Etkinlik kapsamında; Kalyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyon’un da keynote konuşmacı olarak yer aldığı oturum ve panellerde; Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO'su Akan Abdula ile Psikiyatrist&Psikoterapist Kemal Sayar gibi alanında lider ve önemli başarılara imza atmış isimler, katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.
"Ne olmak istiyoruz? Hayatta en çok neye sahip olmayı düşleriz? SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, amacımıza giden yoldaki en önemli itici güç olan “tutku” ile ilgili deneyimlerini Zirve 23’te öğrencilerle paylaştı.