FLO Yeni ERP Platformu ile İleriye Koşuyor: FLO-Run

FLO Mağazacılık, FLO-Run Projesi ile perakende sektörünün en iddialı dijital dönüşüm projelerinden birine imza atıyor. Merkezi satın almadan kârlılık analizine, kalite kontrolden sezon öncesi planlamaya, tedarikçi kapasite planlamadan yurtdışı, Marketplace ve son tüketici satışına kadar tüm süreçleri kapsayan FLO-Run ile en ileri perakende teknolojilerine ve altyapısına ulaşmak amaçlanıyor. Projenin kapsamında SAP S/4 HANA, CAR, BW/4 HANA, PaPM, PO, BPC gibi alanındaki en güçlü uygulamalar bulunuyor.

FLO-Run ile öncelikle küresel FLO operasyonlarının tek ERP çatısı altında konsolide bir şekilde yönetilebilmesi hedefleniyor. Sezon öncesi planlamadan son müşteri satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerinin birbiri ile bütünleşik ve takip edilebilir olması, kurumsal çevikliği ve omnichannel süreçlerini olumlu yönde destekleyecek. FLO-Run ile gelişmekte olan yeni iş modellerine uyum sağlayabilecek esnek bir ERP altyapısına ulaşılması ve mevcut ana veri yapısının ileri uygulamalar seviyesine çıkarılması için gerekli sistemsel ve süreçsel geliştirmeler yapılacak. Böylece en modern entegrasyon mimarisi ile ERP’ye dokunan tüm entegrasyonların güvenli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi sağlanacak; iş zekâsı veri ambarı teknolojisinde en modern, stabil ve ölçeklenebilir altyapıya geçilmiş olacak.

Hız ve verim kazandıracak

Şirket içinde 250’den fazla toplamda ise 400 proje üyesi ile dev bir proje olan FLO-Run ile yeni pazarlarda altyapı kurulum süresinde %50 hızlanma ve ay kapanış süresinde %30 iyileşme öngörülüyor. Proje ile stok yönetiminde %5’e kadar verim artışı beklenirken altyapı sorunlarına istinaden sistem kapanışlarında %90 azalma, ERP veri tabanı hacminde %90 küçülme, sistem işleme performansında ise %90 iyileşme sağlanacak.

Zorlu pandemi koşullarına rağmen yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan FLO Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, “FLO Mağazacılık olarak vizyonumuz Türkiye’den çıkan ilk 10 global markadan biri olmak ve bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türk ayakkabı sektörünün lider markası olmanın da verdiği sorumlulukla yatırımlarımıza devam ediyor, teknolojik alt yapımızı güçlendirecek projeler geliştiriyoruz. FLO-Run projemizle de perakende sektörünün en büyük dijital dönüşüm projelerinden birine imza atacağız” diye konuştu.

FLO-Run projesinin FLO’nun küresel ERP altyapısının en modern ve stabil teknoloji üzerinde koşmasını sağlayacağını kaydeden Burak Aktaş, şöyle devam etti: “Pandeminin de etkisiyle dünyada üretim, tedarik ve pazarlama ağlarının yeniden şekillendiği, dijital dönüşümün baş döndürücü hızla yaşandığı bir döneme girdik. Her şirket bu sürece hızla uyum sağlamak zorunda. Biz de sektörün öncüsü olarak bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. FLO-Run ile küresel FLO operasyonlarının tek ERP çatısı altında konsolide bir şekilde yönetilebilmesini, en modern entegrasyon mimarisi ile ERP’ye dokunan tüm entegrasyonların güvenli, hızlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Böylece sezon öncesi planlamadan son müşteri satışına kadar uçtan uca bütün ERP süreçlerinin birbiri ile bütünleşik ve takip edilebilir olmasını hedefliyoruz. Mevcut sistemdeki tüm süreçleri Flo-Run projesiyle birlikte S/4 HANA yapısına taşımayı; Fashion&Vertical Business ve CAR çözümlerini Active-C metodolojisi ile hayata geçirmeyi planlıyoruz.”