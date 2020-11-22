Eyüp Akbal: 'Faizsiz konut edindirme sistemi garantiye alındığında talep artacak'

Katılım yoluyla faizsiz konut ve araç satın aldıran fonlama sistemine ilişkin firma sayısının çoğalması, hükûmetin dikkatini çekti. Yasa yoluyla bu alandaki işlemler, garanti altına alınacak. Düzenlemeyle ilgili BDDK ile iletişim içerisinde bulunduğu belirten FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, bunun gereklilik olduğuna işaret etti.

Faizsiz ev alımına ilişkin hizmetlerin, faizsiz bankacılık gibi büyüdüğüne işaret eden ve bu konuda hizmet veren firma sayısının 40’a yaklaştığını bildiren Akbal, bu şirketler için regülasyon geleceğini kaydetti. Faizsiz konut ve otomobil finansmanı vaat edenlere yönelik yasal bir düzenleme bulunmuyor.

Firmalardan para istenecek

Düzenlemelerle birlikte alanda faaliyet gösteren şirketlerden “çok ciddi” meblağda para isteneceğini bildiren Eyüp Akbal, ciddi bir regülasyonla birlikte talebin de önemli ölçüde artacağına değindi.

Faizsiz konut vaat eden sistemle ilgili yasa hazırlıklarının bitme aşamasına geldiğini aktaran FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan’ın devlet güvencesi vurgusu ve sermaye şartı konusundaki görüşleri bizi çok mutlu etti. Nitekim uzun süredir sektörü de temsilen BDDK ile bu konuyu görüşüyordum. Artık son noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ülkemizdeki en büyük problemlerden birisi ev satışında ülke olarak her sene rekor kırsak da hala ev sahipliği oranını düşük olması. Özellikle düşük gelirli kesimin bu anlamda faizsiz konut edindirme sistemine ihtiyacı var. Banka kredisinin getirdiği faiz yüküyle konuta toplam ödenen rakam ciddi şekilde artıyor. Kredi aldığınızda 2 kat 3 kat maliyet oluşabiliyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde ise paranın herhangi bir maliyeti olmuyor. Devlet güvencesi ve sektörün kurumsallaştırılması adına oldukça önemli bu gelişim de payımızın olması bizi de çok mutlu ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Faizsiz konut sistemi risk içeriyor

Sisteme katılanların sayısının 250 bin kişi civarında olduğuna yönelik tahminin bulunduğunu dile getiren Akbal, sistemin risk taşıdığını belirterek regülasyonun gerekliliğine işaret etti. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı.

“Yasal düzenleme için sektör adına Ankara ile görüşmeleri FuzulEv olarak yürütüyoruz. Sistemde şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olmasının sistemin risk içermediği anlamına gelmediğini kamu otoriteleriyle paylaşıyoruz. Çünkü bu aslında bir ekonomik model. Ama daha önce çok ciddi rakamlar oluşmadığı için hükümetin dikkati bu noktaya çekilmedi, herhangi bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç görülmedi. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla son 4-5 yıldır sektörde ciddi anlamda birçok firma çıkmaya başladı. Artık hükümetin dikkatini de çekmeye başladı. Kesinlikle bu sisteme bir regülasyon gelmesi lazım.”

Yalnızca talep önemli değil

Kamu yetkilileriyle görüşmelerinden bu alanda etkinlik yapan şirketlere çok büyük bir miktar ücret talep edileceği sinyalini aldıklarını açıklayan Eyüp Akbal, bankacılık lisansı için çok ciddi sermaye şartının istendiğini anımsattı.

Akbal, faizsiz konut sisteminde yalnızca talebin önemli olmadığını ve tecrübenin yanı sıra olumsuz izleniminin olmaması da sistemde faaliyet gösterecek firmalar açısından önemli olacağına işaret etti.

Sistem garantiye alındığında talep artacak

Yönetim Kurulu Başkanı, şu açıklamalarda bulundu:

“Bizim sektördeki firmalar için de benzer bir şart olacak. Tabi banka kurmak için sadece sermaye yeterliliğiniz değil; tecrübeniz, ticari anlamda geçmiş dönemde yaşanmış herhangi bir olumsuzluğunuz olmaması önemli. Bütün bu unsurlar toplandığında bizim de karşımıza ciddi bir regülasyon çıkacak. Regülasyonla birlikte işlemler garanti kapsamına gireceği için talep de önemli ölçüde artacak.’’