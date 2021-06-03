ERİN MOTOR, SANAYİ HAMLESİNDE DESTEKLENEN 20 FİRMADAN BİRİ

Otomotiv sanayinin önemli ihracatçı firmalarından biri olan Şahin Metal’in ikinci kuşak temsilcileri tarafından kurulan Erin Motor, geliştirdiği ürün gruplarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesiyle geliştirilen SANTEZ projesinin de bir yansıması olan Erin Motor, yüzde 100 Türk özgün tasarımı yerli motor, jeneratör, zirai sulama pompaları ve marin motor üretiyor. 10 bin saat ömür testi kanıtlanmış dayanıklı tasarımı, 2 bin saat garantisi, 4 geçişli radyatörü sayesinde +50°C de çalışabilme, 100 litre yakıt tankı seçeneği ile 40 saate yakın kesintisiz çalışabilme özelliği sunan motorların arasına yeni motorlar eklemek üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, “Erin Motor olarak ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kademede desteklenen 20 firmadan biri olduk. Firmamızı kurduğumuz bir 6 yıl öncesine baktığını zaman hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Özellikle üzerinde çalışmalarına devam ettiğimiz, doğalgazlı, 4 silindirli ve niş alanlarda kullanmak üzere geliştirdiğimiz 2 özel motorumuzla büyük ses getireceğiz.” dedi. Çin’den gelen ucuz motorlarla rekabet yerine, Avrupa’daki kaliteli ürünlerle rekabeti kendilerine misyon edindiklerini belirten Şahin, “Kalite konusunda Avrupa’daki firmalarla rekabet eden pozisyona geldik. Çin ile yüzde 100 yerli üretim yapan bir markanın maliyet rekabetine girmesi çok zor. Bunun yerine kendimize kaliteyle rekabeti amaç edindik. Ancak kendi ülkemizde ‘Made in Turkey’in değeri, yurt dışındaki kadar değil. Şu an insanların kafasındaki yabancı marka algısını yıkıp, Türk markasının iyi olduğu algısını oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bizi ister istemez Çin’den gelen motorlarla kıyaslıyorlar. Rekabete -1’den başlasak da geliştirdiğimiz yurt dışındaki marka algımızı yurt içinde de oluşturmaya başladık.” açıklamalarında bulundu.