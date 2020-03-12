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Elmor'la bu yıl Unicera’da teknoloji var!

E.C.A. ve SEREL markalı ürünleriyle sektörün köklü markası Elmor, hayatı kolaylaştıran yeni nesil teknolojilerle Unicera’da! CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliğinde düzenlenen Unicera Fuarı kapılarını açtı. Elginkan Topluluğu’nun köklü markaları E.C.A. ve SEREL ile yapı sektöründe faaliyet gösteren Elmor da, 750 m2’lik standında “Hayatı Kolaylaştıran Teknolojiler” konseptiyle 10-14 Mart tarihleri arasında 2020 Unicera’da ziyaretçilerini karşılıyor.

Elmor'la bu yıl Unicera’da teknoloji var!

E.C.A. ve SEREL markalı ürünleriyle sektörün köklü markası Elmor, hayatı kolaylaştıran yeni nesil teknolojilerle Unicera’da! CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliğinde düzenlenen Unicera Fuarı kapılarını açtı. Elginkan Topluluğu’nun köklü markaları E.C.A. ve SEREL ile yapı sektöründe faaliyet gösteren Elmor da, 750 m2’lik standında “Hayatı Kolaylaştıran Teknolojiler” konseptiyle 10-14 Mart tarihleri arasında 2020 Unicera’da ziyaretçilerini karşılıyor.

12 Mart 2020 Perşembe 14:34
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Elmor'la bu yıl Unicera’da teknoloji var!

Seramik, banyo ve mutfak sektörünün dünyadaki en büyük fuarlardan biri olan 2020 Unicera Fuarı, ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleri ve tüketicileri ağırlamaya başladı. Açılışına katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati;Unicera 2020, ülkemizdeki net ihracat rakamlarını etkileyeceği için Türkiye’ye katkı sağlayacak. Geçen sene toplam ihracat rakamımız 181 milyar dolardı. Bu sene ise ilk iki ayda 15 milyar dolar ihracat rakımımız bulunuyor. 1’in 0’dan büyük olduğuna inanıyoruz. Sıfırın üzerindeki her rakam ülkeye katkıdır. 21.yy bu ülkenin yüzyılı olacak. Daha iyi sonuçlarla buluşacağız ”dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati: “Unicera 2020 ülkemizdeki net ihracat rakamlarını etkileyeceği için Türkiye’ye katkı sağlayacak”.

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Enver Öz; Talepler Türkiye’ye kayacak

69 yıldır sektördeki öncülüğünü sürdüren E.C.A. SEREL markaları ile yapı sektöründe faaliyet gösteren Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Enver Öz ise, fuar hakkında yaptığı açıklamada; Elginkan Topluluğu olarak her zaman ilklere imza atmak ve sektörün öncü markası konumunda olmak bizler için büyük bir onur. Türkiye’nin en kıymetli fuarlarından biri olan Unicera’ya bu yıl çok daha teknolojik ürünler ile katılıyoruz. Tüm dünyanın ekonomik ve sağlık problemleri ile uğraştığı böylesi bir dönemde, bu fuar sektörümüze bir can suyu olacak. Sektör verilerine bakacak olursak Türkiye, seramik sağlık gereçleri sektörünün birinci üreticisi konumunda. Biz de SEREL markamız ile yerli üretim gücünü en çok hissettiren markalardan biri olarak pazarın taleplerine cevap vermeye hazırız. 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarı içindeki yerimizin 2020’de daha da genişleyeceğini ve taleplerin Türkiye’ye kayacağını düşünüyoruz” dedi.

Fuarın en dikkat çeken ürünü; E.C.A. Wise!

Dijitalleşmenin etkisiyle dönüşen ürün gelişimi süreçlerine hızla adapte olan E.C.A.’nın yeni nesil banyo teknolojisi çözümleri E.C.A. Wise,  Unicera’da dikkatleri üzerine topladı. 2021’de raflarda olacak ürünlerin içinde dokunmatik ayna, sesli komutla çalışan armatürler, bataryadaki su sızıntısını haber verecek kontol sistemleri yer alıyor. Akıllanma kavramını armatür teknolojilerinde şekillendiren E.C.A’nin diğer tüm ürünleri üzerindeki teknoloji ve yenilik etkisi de fuarda gözlemlenebiliyor. Armatürlerinde hijyen teknolojisi uygulayan ve mix bataryalarına 20 yıl garanti veren tek marka olan E.C.A.’nın yeni nesil armatür tasarımları ve eviye bataryalarındaki serileri yine 2020 Unicera Banyo, Mutfak ve Seramik Fuarı’ nda sergileniyor.

E.C.A. Concept ile yerli üretimde bir ilk

2020 Unicera Fuarı,  E.C.A. Concept ile kişiye ve kuruma özel armatür serilerine sahne oluyor. 3D yazıcıyla üretilen inovatif armatür üretimi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren E.C.A., söz konusu ürünleri kullanıcının estetik ve fonksiyon arayışına uygun olarak tasarlayarak butik üretime geçtiğini müjdeliyor.

Mimarların hayatını kolaylaştıran yepyeni bir teknoloji

Ankastre serilerde özellikle mimarların hayatını kolaylaştıracak tek tip sıva altı çözümler üreten E.C.A., bu yepyeni hizmeti ve farklı formlardaki armatür tasarımlarını görücüye çıkartıyor. Mimar ve mühendislerin uygulamalarına katkı sağlayacak bir yenilik olan bu teknoloji, E.C.A.’nın fonksiyonellik misyonunu da vurguluyor. Mimarlar ve mühendisler, çok sayıda ve çeşitteki ankastre ürün ve model seçeneği içinde farklı arayışlara girmeden E.C.A.’nın tek tip sıva altı çözümüyle tanışıyor.

Thermo Safe bataryalar ile banyolarda güvendeyiz

E.C.A.’nın özellikle evde yaşlı ve çocukların güvenliğini sağlayacak, otel gibi toplu kullanım alanlarında yaralanma riskini minimize eden ürünü Thermo Safe armatürler 2020 Unicera Banyo, Mutfak ve Seramik Fuarı’nda kendine yer buluyor. Türkiye’de ilk kez E.C.A. tarafından üretilen Thermo Safe bataryalar, su sıcaklığını maksimum 45 C°’de tutuyor. Ani basınç değişikliklerinden kaynaklanan sıcaklık değişimlerinden koruyan bu sistem sayesinde kullanıcıların sıcak su şoklarına maruz kalmaları önleniyor.

Fonksiyonellik ve kontrastın mükemmel uyumu

SEREL Rita ve Sapphire serileri 2020 Unicera’da öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Dikdörtgen formlar ile yuvarlak çizgileri birleştiren Rita serisi tezgah üzeri lavabo,  farklı stiliyle zıtlıklar arasındaki dengeyi sağlıyor.

Banyo mobilyaları Serel konforuyla Unicera’da

SEREL’in 2019 Unicera’da sergilemiş olduğu banyo mobilyası koleksiyonları bu yıl yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Mobilya çözümleriyle birlikte trend olan ince kenarlı ürünler ve mat renk koleksiyonlarına atıfta bulunan Cool Mat ve Slimline serileri bu yıl pazara sunulacak yeni ürünler olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Son Güncelleme: 12.03.2020 14:49
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