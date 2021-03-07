Elle paketlemeyi Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen anlattı

Finansgundem.com'da yer alan habere göre, tüketicilerin hijyene daha fazla önem verdiği pandemi sürecinde Dardanel’in ortaya çıkan paketleme videosu büyük tepkiye neden oldu. Uzun süredir sessizliğin koruyan şirket yöneticileri Milliyet’ten Derin Gökçe’ye konuştu. Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, gelen tepkiler sonrası bu üretim bandında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Çıplak elle dokunmanın yakın zamanda artık olmayacağını belirten Önen "Otomatik sisteme geçiş için değişim başladı. Muhtemelen önümüzdeki ay devreye alacağız. Dardanel olarak buradaki üretimin otomatik makinasını biz Güney Kore'den bir sene önce almıştık. Şu an bu makina fabrika içerisinde duruyor. Korona'dan dolayı Güney Kore'den teknisyenler gelmediler. Koreli firmanın Türkiye'de de mümessilleri var. Buradaki teknisyenler ise makinayı bizim istediğimiz kalite ve değerlerde çalıştıramadı. Aslında bunun otomatik hattı var, ama biz bunu çalıştıramadık” dedi.