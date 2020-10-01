Domino’s’tan tadına doyulmaz başarı

Türkiye’de evlere servisin öncüsü Domino’s, pazarlama ve reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen Effie Awards 2020’nin Türkiye ayağı kapsamında, Restoran Kategorisi’nde “Bronz Effie” ödülünü kazandı.

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide iş birliğiyle düzenlediği, en etkileyici reklam ve pazarlama iletişimi çalışmalarının değerlendirildiği yarışmada Domino’s, lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi “Dürümos” için gerçekleştirdiği lansman çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Domino’s Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Lafçı Togay

Domino’s çalışması Global Etkililik Endeksi’nde

Domino’s için Alametifarika Reklam Ajansı’nın gerçekleştirdiği, medya planlama ve satın alma ajansı olarak People Initiative’in katkıda bulunduğu Dürümos lansmanının başarısı, Effie Awards ile global pazarlama dünyasında da taçlanmış oldu. Aldığı ödülle Effie Global Etkililik Endeksi’ne giren Dürümos Lansmanı, Domino’s’un küresel pazarlama iletişimi endüstrisinin en etkili markaları arasındaki yerini de sağlamlaştırdı.

360 derece pazarlamayla gelen başarı

Dürümos lansman kampanyasıyla gelen ödüle ilişkin düşüncelerini açıklayan Domino’s Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Lafçı Togay, bu başarının altında yatan en önemli etkenin Domino’s’un 360 derece pazarlama yaklaşımı olduğunun altını çizdi. “TV-Dijital arası köprü oluşturan kampanya kurgumuzla iletişimimizi güçlendirdik” diyen Togay, kampanyanın ödül getiren inceliklerini ise şöyle aktardı: “Lansmanımız için öyle bir kurgu yaptık ki, TV’den dijital mecraya, oradan açıkhava reklam kanallarına kadar çok geniş bir yelpazede, birbirini destekleyen ve birbirinin devamı niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdik.”

Togay, sözlerine şöyle devam etti: “Reklam yüzümüz Enis Arıkan’ın devam reklamlarında hangi kostümü giyeceğinden ürünlerimizin detaylarına kadar pek çok unsuru müşterilerimize danışarak onlardan gelen görüş ve fikirler doğrultusunda şekillendirdik ve çalışmamızın her aşamasına hedef kitlemizi dahil ettik. Kampanyamızın devamında da dijital kanallarda Dürümos görselli dijital içeriklerimizi paylaşmaya ve insanları Domino’s uygulamasına yönlendirmeye devam ettik. Böylece, 360 derece hem birbiriyle hem de katılımcılarla konuşan, doğru yerde doğru kitleye ulaşan bir lansman kampanyası gerçekleştirdik.”

En prestijli ve en zorlu ödül süreci

Domino’s olarak böylesine değerli bir ödülü kazanmış olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Pınar Lafçı Togay, “Effie Awards, alanının en itibarlı ödüllerden olmasının yanı sıra, değerlendirme kriterleriyle aynı zamanda en zorlularından biri. Bu nedenle söz konusu ödül ayrı bir değer taşıyor. Çalışmamızda iş birliği yaptığımız ajanslarımız Alametifarika, People Initiative’e ve Enis Arıkan’a en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Ödüllü Domino’s Dürümos Lansmanı’nın reklam filmi ve sosyal medya iletişiminde başarılı oyuncu Enis Arıkan, annesi Selma teyze ve kedisi Mui rol almış, tanıtım çalışmaları izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.