Doğtaş Mobilya iletişim ajansını seçti!

MOBİLYANIN VE İLETİŞİMİN ÖNCÜLERİ BİRLİKTE YÜRÜYECEK

İtalya ve Ekvador Cumhuriyeti gibi ülkelerin “Türkiye iletişim ajansı” olarak alanında ilk ve tek PR ajansı olmanın gururunu yaşayan, birçok başarılı projenin altında imzası bulunan Brandistanbul PR, medya iletişimi, pazarlama iletişimi, etkinlik ve itibar yönetimi başta olmak üzere dijital PR ve kriz iletişimi konularında Doğtaş’a destek verecek.

Brandistanbul PR ajans başkanı Hatice Kumalar şunları söyledi: ‘’Sektörlerinin zirvesindeki iki kurum bundan sonra birlikte yürüyecek. İlmek ilmek ördüğümüz iletişim tecrübemiz, dinamik ve yaratıcı ekibimiz, çağın gereklerini kavrayan çözümler üreten anlayışımız ve markanın bir iç departmanı gibi çalışmayı ilke edinen tarzımızla, mobilya sektörünün zirve ismi Doğtaş ailesiyle birlikte birbirinden başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz.’’