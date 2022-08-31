Doğtaş Hilda Koltuk ve Köşe Takımı ile Konforlu Modern Çizgiler

Modern çizgilerde tasarlanan mobilyaların trend olmaya devam ettiği sonbahar kış sezonunda, Doğtaş’ın Hilda koltuk ve köşe takımı genç ve dinamik çizgileriyle dikkat çekiyor. Yeni evlerin en büyük sıkıntısı olan küçük metrekareler, Doğtaş koleksiyonlarının büyük bir kısmında sorun olmaktan çıkıyor. Hilda koleksiyonu ile yaşam alanları modern formlara dönüşürken, aynı zamanda minimal ölçüleriyle dar alanlar rahatlıyor. 3’lü, 2’li ve yönü değişebilen köşe koltuk seçenekleriyle Hilda, spor, şık ve fonksiyonel.

Keten ve kadife kumaş alternatifleri sunan Hilda koleksiyonunun kol kısmında yer alan, dekoratif düğme ile detaylandırılmış cepler; dergi, kumanda ve cep telefonları için toparlayıcı bir alan yaratıyor. Ceviz malzemenin kullanıldığı yüksek ayaklar ise Doğtaş klasiği olan temizleme kolaylığını Hilda koleksiyonuna da taşıyor.

Hem yatak hem de depolama alanı

Hilda 3’lü ve 2’li koltuk takımında, duvara sıfır mesafede açılabilir koltukların yatağa dönüştürülebilmesini sağlayan makas mekanizması “zerowall” sistemi bulunuyor. 30DNS FORTA sünger sayesinde konforlu oturum sunan koltuklar, aynı zamanda rahat birer yatağa dönüşüyor. Alt kısmında yer alan depolama alanına ise soğuk kış günleri için battaniye ya da misafir için nevresim yerleştirmek mümkün.