Deik, Karadağ Cumhurbaşkanı İle Türk İş Dünyasını İstanbul’da Buluşturdu

Cumhurbaşkanı Dukanovic: “Karadağ, Türk iş dünyası için yatırımda önemli bir cazibe merkezi”

Sadece DEİK üyeleriyle değil, DEİK’in geniş networkü sayesinde Türk iş dünyasındaki tüm yatırımcılara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, “Yeni fırsatları birlikte yaratmak istiyoruz. Türkiye ile Karadağ arasındaki yatırım ve ticaret hacmini en üst seviyeye taşımak için birlikte çalışmayı arzuluyoruz. Bildiğiniz gibi bundan 16 yıl önce Karadağ bağımsızlığını tekrar ilan etti. Ancak 143 yıldır Türkiye ile aramızda diplomatik ilişkilere sahibiz. Karadağ’ın kendi stratejik hedefleri bulunuyor. Muhataplarımıza, Avrupa’nın birleşmesi döneminde neden bağımsızlığımızı ilan ettiğimizi çok iyi anlattık. Bizim geleceğimizde NATO ve AB olduğunu belirtmiştik. Şu anda NATO üyesiyiz. Elbette öncelikli hedefimiz ise kısa bir süre içinde AB üyesi olmak. Tüm fasılları tamamlıyoruz ve en yakın zamanda AB üyesi olacağımıza eminiz. 2006’dan 2020 yılına kadar sürekli büyüyerek ileri gittik. Devletimizin kurumlarını güçlendirdik ve Doğu Avrupa’da ekonomisi en dinamik olan ülkelerden biri olmayı başardık.

Böylece dış yatırımcılar için cazibe oluşturduk. Karadağ bunu başardı ve ekonomimizin yüzde 20’si yabancı yatırımlara dayanıyor. Turizm, enerji ve altyapı alanlarında ciddi büyüme yakaladık. Bugün ise bir AB vatandaşının sahip olduğu gelirin yüzde 50’sine ulaştık. Turizm ağırlıklı bir ekonomi yerine, iç gücümüzü her alanda çeşitlendirerek yükseltmek istiyoruz. Gıda, tarım, sanayi, enerji, iletişim ve lojistik alanlarında yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle her yıl 400-500 milyon euro gıda ithalatı yapan bir ülke olarak, Türk gıda firmalarını Karadağ’da yatırıma davet ediyoruz. Kuzeydeki turistik bölgelerimizin seviyesini ve kapasitesini de bir üst lige taşıdık. Dolayısıyla yatırımcılar için üst düzeyde turist potansiyelimizle de fırsatlar sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk yatırımcıları Karadağ’da daha fazla görmek istediğimizi ve bunun için gerekli tüm altyapıyı sağladığımızı vurgulamak istiyorum. Örneğin vergi indirimi düzenlemesi bunlardan sadece biri. Türk iş dünyasına Batı Balkanlarda en iyi şartları sunan ülkenin Karadağ olmasını hedefliyoruz. Şu anda Karadağ’da 3 bin Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile her alanda iş birliğine açığız. Karşılıklı ticaret hacmi ve yatırımda yeni bir sayfa açacağız” dedi.

Olpak: “Firmalarımızın elde ettiği tecrübe ve imkanlarını daha fazla beraber kullanabiliriz”

İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel dostluktan bahsederek, bu dostluğu daha ileri seviyeye ekonomik ilişkilerle birlikte nasıl taşıyabileceklerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, taleplerini, sorunlarını, projelerini ve önerilerini Cumhurbaşkanı Djukanovic'e aktaracaklarını dile getirdi. Olpak, “Cumhurbaşkanlarımızın iki ülke arasındaki ticarete ilişkin koydukları 250 milyon dolarlık hedef çok zor değil. Geçmişte başarabildiğimiz rakamları değerlendirdiğimizde bir sonraki toplantıda iş dünyasının önüne 500 milyon dolarlık hedef konulacaktır. Ona göre hazırlık yapmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Fırsatlara ilave olarak yeşil ekonomi dünyanın gündeminde olan bir konu. Salgınla ve özellikle yıl başından bu yana gelişen siyasi gelişmeler çerçevesinde emtia, enerji ve gıdadaki ihtiyaçların nerelere gideceğini de her ülkenin buna göre değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

Karadağ'ın sanayisini geliştirme atağı içerisinde olduğunu belirten Olpak, "Bu noktada firmalarımızın elde ettiği tecrübe ve imkanlarını daha fazla beraber kullanabiliriz." dedi. Türkiye ve Karadağ arasındaki son karma ekonomik komisyon (KEK) toplantısının 2019'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Olpak, bu alanda yeni bir organizasyonun iki tarafa da önemli katkı sağlayacağını söyledi. DEİK'in 148 ülkede İş Konseyi ile faaliyet gösterdiğini kaydeden Olpak, DEİK’in geniş networkünü Karadağlı muhatapları ile birlikte kullanmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Alim: ”250 milyon dolarlık ticaret hedefine 2023 yılı sonunda ulaşacağımıza inanıyoruz”

Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye-Karadağ İş Konseyi’nin kurulduğunu vurgulayan DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim, “Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Otel ve konut inşaatları, altyapı, inşaat malzemeleri, turizm, ev tekstili, beyaz eşya üretimi ve enerji alanlarında iş insanları için önemli fırsatlar barındırıyor. Karadağ, Adriyatik’in tam ortasında mükemmel coğrafi konumuyla, altyapı ve karayollarının yapılmasıyla birlikte, Batı Balkanların komşusu olan Kosova, Sırbistan gibi ülkeler ile mal ticareti için en önemli liman olmaya aday. Bu toplantıyı, karşılıklı ticaret hedefi olan 250 milyon dolar hedefine ulaşılması açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Halen Karadağ’da en büyük Ticari yatırımcılardan olmamıza rağmen bunu yeterli bulmuyoruz. Turizm, tarım, ulaştırma, ormancılık ve sağlık sektörlerindeki projelerin somutlaştırması için üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi önem arz ediyor. Enerji sektöründe yatırım potansiyeli yüksek ancak kanuni muğlaklıklardan ötürü bazı sorunlar mevcut. Karadağ'da halihazırda faaliyette olan Türk yatırımcıların karşılaştıkları problemlerin çözümü konusunda Karadağ hükümeti ve yetkili kamu otoritelerinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuluyor. Karşılıklı ticaret rakamlarına baktığımızda, aslında 2019 yılında rekor bir karşılıklı ticaret hacmine ulaşmıştık. Salgın ile birlikte 2020’de rakamlar geri geldi ama 2021 yılı ile birlikte tekrar toparlanarak 2022’de daha da iyi sonuçlara doğru ivme kazandı. Bu ivmeyle birlikte 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine 2023 yılı sonunda ulaşacağımıza inancım tamdır.” dedi.