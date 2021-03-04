Dardanel'den dikkat çeken kadınlar günü reklamı: 'Adamlar mı?'

35 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin en büyük balık konserve imalatçısı Dardanel, 8 Mart Kadınlar günü için ezberbozan bir video yayınlandı.

2217 çalışanından 1485’inin kadın olduğunu vurgulayan Dardanel, kalıplaşan "Adamlar yapmış" sözüne "Adamlar mı?" sorusuyla cevap veriyor.

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” yaklaşırken kadınlarla ilgili önyargıları kırmak ve kadfın istihdamının altını çizmek adına anlamlı bir projeye imza atan firma, üretim yapılan fabrikalarının kapısını da kameralara açarak kısa süre önce gündem olan imalat görüntülerine de cevap vermiş oldu.

"Kadınlar yapmış" sloganıyla ilgi çeken videoda istihdam edilen kadın çalışanlarını da kamera karşısına geçiren Dardanel, tek reklamla çok iş başarmış gibi görünüyor...