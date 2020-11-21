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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çiloğlu, Müsiad Expo 2020'de yoğun ilgi gördü
MÜSİAD, EXPO 2020 Ticaret Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleşen fuar binin üzerinde firmaya ev sahipliği yaptı. Fuarda dikkat çeken stantlardan biri de Çiloğlu oldu.
İş Dünyası 21.11.2020, 11:43 21.11.2020, 12:09
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Şahin Çiloğlu tarafından 1996 yılında Almanya’da kurulan Çiloğlu Grup, sektöründe lider bir firma konumuna ulaşmayı başardı. Çiloğlu, Türk mallarını Avrupa’nın 18 ülkesine pazarlayarak Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sunuyor. Türkiye ekonomisine önemli bir döviz girdisi sağlayan Çiloğlu, 700 çeşitten fazla ürünü tüketicisiyle buluşturuyor. Helal ve kaliteli ürünleri uygun fiyat politikasıyla müşterilerine sunan Çiloğlu, yaklaşık 24 yıldır Türk girişimcisinin başarısını dünyanın dört bir tarafında en iyi şekilde temsil ediyor.
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