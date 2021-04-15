Balparmak Arıcılık Akademisi Yeni Mezunlarıyla Sektöre Değer Katmaya Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Balparmak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ARIKO) arasında; arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, kaliteli ve verimli doğal bal, polen, propolis, arısütü gibi katma değerli arı ürünlerinin üretimini yaygınlaştırmak hedefiyle Üretici Eğitimi iş birliğine imza atıldı. Arıcıların mesleki gelişimlerine değer katacak olan bu iş birliği ile hayata geçirilen “Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü” kapsamında, Balparmak Arıcılık Akademisinde teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 arıcı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen törende mezuniyet belgelerini teslim aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı ve Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sn. Mehmet Emin Benzer ile törende, akademinin eğitmen ve mezunlarının katıldığı organizasyonda, arıcılarla bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Eğitim sonrası süreç ve yeni saha çalışmaları ele alındı

40 yıldır omuz omuza çalıştığı arıcılara ve arıcılık mesleğine olan sorumluğu ile kırsal kalkınma bölgelerindeki kadın ve gençleri arıcılığa kazandırmayı hedefleyen Balparmak 2018 yılında hayata geçirdiği “Balparmak Arıcılık Akademisi” ile sektöre değer katmaya devam ediyor.

“Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü” çerçevesinde Muğla’da Balparmak Arıcılık Akademisi’nde başlayan ve doğal bal üretimi başta olmak üzere; polen, propolis, arı sütü gibi arı ürünlerinin kovandan sofraya tüm süreçlerde; üretiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, teknik arıcılık uygulamalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, katkısız ve kalıntısız üretim yapılması, “Muğla Çam Balı”nın bilinirliğinin arttırılması hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlerin ilki başarıyla tamamlandı.

“Arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı için arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.”

Zengin bitki örtüsü ile arıcılık için oldukça elverişli olan ülkemizde; arıcılığın önemine ve bu mesleğin sağlayacağı kazanımlara dikkat çekmek istediklerini belirten Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, şunları söyledi: “Arıcılık için coğrafi olarak verimliliğin çok yüksek olduğu ülkemiz, kovan sayısı açısından dünyada 2., bal üretimi olarak da 4. sırada yer alıyor. Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında; iklim, bitki örtüsü, bal arısı popülasyonundaki genetik çeşitlilik bakımından, ülkemiz oldukça yüksek arıcılık potansiyeline sahip. Böylesi zengin bir coğrafyanın değerini bilmek; bizlerin olduğu kadar, artık siz Balparmak Arıcılık Akademisi mezunlarının da sorumlulukları arasında yer alıyor. Aslında bu eğitim ile sizlere takdim ettiğimiz sertifika, akademide gösterdiğiniz başarıdan çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu sertifika ile siz artık gıda güvenliğimizi destekleyen, sofralarımızın besin değerini zenginleştiren ve ülkemize ekonomik kazanç sağlayan arıcılık faaliyetinin birer parçasısınız diyebiliriz. Balparmak Arıcılık Akademisi’nin mezunları olarak arıcılık mesleğine olan katkılarınız nedeniyle üstlendiğiniz büyük sorumluluğu Balparmak adına kutluyorum” dedi.

Arıcılık Muğla’nın marka değeri

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise Muğla’nın yüzde 68 orman varlığıyla arılara ev sahipliği yaptığını ifade ederek “Dünya ve Türkiye çam balının başkenti olan Muğla’da belediye, üniversite, kooperatif ve Balparmak ile bir iş birliği kurduk. Ağzımızın tadı çam balımızı marka haline getirmek, katma değeri yüksek kaliteli bir ürün olarak işlenmesini ve diğer arı ürünleri ile üretilmesini sağlamak için eğitimlerimize, malzeme desteğine devam ediyoruz. Arıcılık sürdürülebilir bir meslek, geçim kaynağı olarak hemşerilerimizin uğraşı olmaya, bizlerin ağzını tatlandırmaya, Muğla’mızın da marka değeri olmaya devam edecek. Kırsalımızın yemyeşil dağlarında üreten arılarımız Muğla’mız için bal yapmaya biz de hemşerilerimiz için arı gibi çalışmaya devam edeceğiz” dedi.