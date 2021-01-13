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Azerbaycan Merkez Bankası binasını Tekfen Yapacak
Tekfen, 218 milyon Euro'luk Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşa sözleşmesini imzaladı.
İş Dünyası 13.01.2021, 21:39
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Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın 218 milyon Euro proje tutarlı Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşaası sözleşmesini imzaladığını açıkladı.
Tekfen Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, projenin yönetim binasının mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işlerini içerdiği belirtildi.
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