Anadolu Grubu çalışanları “Bi-Fikir”leri ile 8 yılda 860 milyon TL’nin üzerinde değer üretti

Anadolu Grubu çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm Grup şirketlerine katma değer sağladıkları inovasyon platformu Bi-Fikir, bu yıl 8. kez düzenlendi. Anadolu Grubu’nun kurumsal değerlerinden biri olan girişimci bir ruhla yeniliğe öncülük etme yaklaşımının en önemli simgesi olan Bi-Fikir’de bir kez daha Grup çalışanlarının fikirleri projelendirildi, yenilikçi birçok ürün ve hizmet geliştirildi. 2022’de “Çeviklik” ana temasıyla dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan odaklılık konularına dikkat çekilen Bi-Fikir’de finale kalan ekipler, Anadolu Efes Spor Kulübü’nde düzenlenen Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıttı. 2022 programında “Mucitler” kategorisinde Big.e projesi ile Anadolu Isuzu, “Kaşifler” kategorisinde ise Bebekleri Koru projesi ile Anadolu Sağlık Merkezi birinci oldu.

“8 yılda 43 binden fazla fikir ürettik”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bi-Fikir Festival’inde yaptığı konuşmada, “İçinde bulunduğumuz dönemde, iklim değişikliği, pandemi, ekonomik krizler ve savaşlar gibi pek çok olumsuz faktör, küresel anlamda mevcut işleyiş şekillerinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor. Toplumsal, çevresel ve teknolojik alanlarda oluşan kapsamlı değişim, hepimizi derinden etkiliyor. Ortak geleceğimiz için dayanıklılığımızı artıracak, elimizi güçlendirecek fikirlere, projelere ve stratejilere her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç var. Bi-Fikir, Grubumuz ve paydaşlarımız için değer üretme sistemimizin çok önemli bir mekanizması, yenilikçi ve girişimci yaklaşımımızın en önemli sembolü haline geldi. 8 yılda 43 binden fazla fikir ürettik” ifadelerini kullandı. Tuncay Özilhan sözlerini, “Belirsizliklerin ve istikrarsızlıkların hakim olduğu dünya ve ülke gündemlerinin ortasında, her daim yenilikler üretebilme, kendi içimizden yeni değerler, yepyeni çözümler çıkarabilme kapasitemiz bizleri çok güçlü kılıyor. Koşullar ne olursa olsun, daha iyisi için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz diyerek tamamladı.

“Bi-Fikir’e başvurusu yapılan her fikir, geleceğimiz için bir yatırım niteliği taşıyor”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Bi-Fikir programının Anadolu Grubu’nun girişimci ruhunun ve yeniliğe dönük yüzünün en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi. Zorlu, “Programımız çalışanlarımızın katkılarıyla her yıl daha da güçleniyor. Anadolu Grubu’nda yeniliği cesurca destekleyen, gelişime öncülük etmeyi prensip haline getiren, değişimi kucaklayan yaklaşımımız bizleri her zaman güçlü kılıyor. Bi-Fikir kapsamında 8 yıldır yapılan çalışmalarla ürettiğimiz değer 860 milyon TL’yi aştı. Bu değer, projeye ve uygulamaya dönüşen fikirlerle, her geçen gün artıyor“ dedi.

Anadolu Grubu şirketlerinin, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler ile hizmet ve iş modelleri üretmeye devam ettiğine değinen Zorlu, “Ürettiğimiz fikir, proje ve değerlerle aslında her şeyden önce ortak geleceğimiz için çalışıyoruz. Bi-Fikir’e başvurusu yapılan her fikir, aslında geleceğimiz için bir yatırım niteliği taşıyor. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan odaklı çalışmalar, Bi-Fikir’de de en önemli başlıklarımız arasında olmaya devam edecek. Bu alanlarda işimize, dünyamıza ve paydaşlarımıza değer katacak fikirler üretmeyi, çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplam 6.526 hızlı uygulama ve 2.355 proje hayata geçirildi

Bi-Fikir inovasyon programının 8. yılında, yapılan çalışmalarla toplamda 43.341 fikre ulaşıldı. Toplam 6.526 hızlı uygulama ve 2.355 proje hayata geçirildi.. 2015’te Türkiye’de başlanan çalışmalar Anadolu Grubu’nun tüm yurtdışı şirketlerine ve son 4 senedir de Türkiye’deki tüm üniversitelere açıldı. Bi-Fikir Festivali finali canlı yayınla, Anadolu Grubu’nun Türkiye’de ve yurtdışında yer alan bütün operasyonlarındaki çalışanlarına ulaştı. Fikirler, Grup şirketlerinin çeşitli fonksiyonlarındaki çalışanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu yıl “çeviklik” ana temasıyla gerçekleştirilen programda, şirketlerin başarılı bulunan temsilcileri, yarı finalde, yeni ürün ve hizmet, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, sosyal sorumluluk, maliyet azaltma, verimlilik, satış, pazarlama ve üretim alanlarında gerçekleştirdikleri projelerini sundu. Bi-Fikir 2022 yarı finalde şirketlerini temsilen “Kaşif” ve “Mucit” kategorilerinde toplamda 26 proje yarıştı. Finalde bu projeler arasından jüri tarafından seçilen 3 Kaşif ve 5 Mucit, sahnede projelerini anlattı. Ayrıca, öğrencilere; inovasyona önem veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı sunan Bi-Fikir KAP kapsamında ilk üçe giren projeler de Bi-Fikir Festivali’nde tanıtıldı. Bi-Fikir KAP’a 4 yılda 174 üniversitenden toplam 907 proje önerisi geldi.