Vatandaşların 6 ay ve 6 bin kilometre şartını bağımsız anladıklarını ve bundan dolayı da cezaların gelmeye başladığını söyleyen Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Öncelikle yanlış bilinen bir şeyden bahsedeyim, burada 6 bin kilometre ve 6 ay şartı vardı. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu; 6 bin kilometre yaparsan ya da 6 ay geçerse diye ikisini bağımsız düşündüler ve 3 günde 6 bin kilometreyi yapıp notere gidip bizim araba 6 bin 1 kilometre denilerek satış yapıldı. Halbuki 6 ay geçmeden satış yapılamaz, 6 ay kesin şart. 6 ay içerisinde 6 bin kilometreyi yapmamışsa 6 ayı geçebilir ama yapmışsa 6 aydan sonra o araba satılabilirdi. Bu yanlış anlaşıldı ve bununla ilgili birçok insan şu an ceza yemeye başladı. Bakın bundan sonra da ceza yenecek ve biz o cezalar konusunda insanları uyaralım dedik. Bu düzenleme aslında Türkiye’de araba fiyatlarının artışının önüne geçmek için yapıldı. Bu düzenleme ve fikri biz destekliyoruz fakat yetersiz olduğu konularda da önerilerimizi dile getiriyoruz. Burada her vatandaş sınırsız sayıda araba satabiliyordu. Herkes araba tüccarı olunca doğal olarak piyasadaki talep arttığından arz ve fiyat da artıyordu. Bunun önüne geçmek gerekiyordu. Yani herkes kendi işini yapsın, araba alım satımını galericiler yapsın. Vatandaş kendi arabasını satabilir ama bunun bir sınırı olmalıydı. Bu sınır 3 ile bitirildi ama 3’te çok fazla. Burada yeni tedbirler yeni önlemler alıyorlar o işi yapacak olanlar. Normalde 6 ay ve 6 bin kilometre şartı vatandaşa da var ama 3. arabada var. İlk 2 arabasını satabilir bunlar dolmadan ama 3. de bunu beklemek zorunda diyor. Yani aslında sıfır araçlar için 2’den sonrası yasak fakat eğer 2. el araçsa 3 taneyle sınırlandırıldı” dedi.



Şahin, vekalet yoluyla yıllık 3 olan satış sınırlandırmasının fazlaca aşıldığını ve vekaletle satışa da sınırlandırma getirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bunu nasıl aşacaklar? Bunu yakında duyacağız aynı 65 yaş ve üstünde günde 30-40 defa binenler gibi arabada da vatandaşlar nasıl aşacaklar bunu? Ben bu işi yapan biriyle konuştum mesela. “Başkanım benim sülale geniş. 50-60 tane benim yeğenlerim, teyzem, dayım var. Hepsinin adına 3’er tane satsam ben yılda 150 tane araba satarım” dedi. Bakın aşacaklar. Burada demek ki nasıl bir tedbir daha uygulamak lazım? Vekaletle satışların önüne de geçmek lazım. Bir vekalet alırım ben ve o kişinin adına 2 tane satarım. Vekaleti almak yeterli, o zaman yılda 3 değil 150 taneyle sınırlandırmış oluyoruz. Vekalete de bir sınırlandırma getirmek lazım yoksa bir çözümünü bulurlar ve şu anda dünyada biz araba fiyatlarında zirvedeyiz. Fakat bu düzenlemelerle yavaşlama biraz başladı. Lütfen bunu daha ciddi hale getirelim ve o cezalarla ki cezaları vatandaş bilmiyor, vatandaşı uyaralım. Yakında 3’ten fazlası için de gerek vekalet alınan kişi gerekse de alan kişi. Vekalet alınan kişi 3 tane araba almış satmış ve diyelim ki bu kişi bir emekli. Emeklilikten başka hiçbir geliri yok. Devlet buna sormayacak mı gel bakalım sen bu arabaları nasıl alıyorsun? 3 ayda 1 milyonluk araba almışsın nasıl aldın? ve sattın bunları diye sorulacak bunlar. Durduk yere o emeklinin de başı ağrıyacak. Bu vatandaş zaten ceza yiyecek. Dolayısıyla kanunlara uyalım, 3’le sınırlandıralım. Sıfır araçta manipülasyona dahil olmayalım. Çünkü biz fiyatları arttırdığımız zaman vatandaş diyor ki “ben araba satıp kar ediyorum”. Aslında fiyatları arttırıyor ve sadece araba fiyatları değil her şey artıyor. Bedeli de diğer taraftan ödeniyor. Lütfen 3 kuruş kazanacağız derken 5 kuruştan olmayalım. Buna dikkat edelim ve yiyebileceğimiz cezalardan dolayı dikkatli olalım. Başkasının adına araba alıp satımında yada bir vatandaş başkasını kendisi adına araba alıp satmayı teklif ediyorsa bundan kaçınsın çünkü ileride ceza yiyebilir” ifadelerini kullandı.