Gaziantep’te kurulan ikinci el araç pazarına gelen vatandaşlar, fiyatlar karşısında sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Hem alıcı hem de satıcıların memnun kalmadığı pazarda satış ise oldukça düşük oluyor. Araç almak için pazara gelenler ise umduğu fiyatı bulamıyor. Son yılların en yüksek sıfır ve ikinci el araç piyasasında fiyatlar düşme eğilimi göstermezken, vatandaşlar otomobillere sadece bakmakla yetiniyor. Fiyatların çok yüksek olduğundan şikayet eden vatandaşlar, umutla otomobil fiyatlarının normale dönmesini bekliyor.



“Araba fiyatlarının düşmesini bekliyorum”

Oto pazarında bütçesine göre araç arayan Ömer Çiftçi, “Aylardır araba arıyorum ama bulamıyorum. İstediğim arabayı istediğim fiyata bulamıyorum, imkanım sadece 150 ila 200 bin TL civarında. Ama binilecek araba bulamıyoruz. Çok satılan arabaları da göremiyoruz, bu aralar bir durgunluk var. Bakalım şu anlık pazarda geziyorum, bakalım ne olacak. Şu anda benim düşündüğüm arabalar tahmini 300 ila 350 bin TL yazmışlar ama benim alabileceğim ancak 200 bin TL’dir. Çok düşük model araçlar 200 bin TL’ye var. O da tamirden çıkmayacak arabalardır. 2 aydır dolaşıyorum pazarı, o yüzden alamıyorum. Şu anda araba fiyatlarının düşmesini bekliyorum” dedi.



“Bakan çok ama alan yok”

Pazar günleri ikinci el oto alım satım pazarına gelen vatandaşların fiyatlardan yakındığından sadece pazar günlerini değerlendirmek için geldiklerini belirten Yusuf Akarslan, “Bakan çok ama alan yok. Piyasa çok yüksek, araba fiyatları uçuyor. Alıcı pek yok. Pazar şu an sakin. Bugün Şahin marka otomobili 130 bin TL’ye satıyorsun, geri alamıyorsun. 1 hafta sonra gidiyorsun senin sattığın arabaya 150 bin TL yazmışlar. Alıcı yok şu an, pazarda sadece kuru kalabalık var. Herkes boşa geziyor. Pazar günlerini eğlendirmek için geziyorlar” ifadelerini kullandı.



“Önüne gelen al-sat ya da galerici oldu”

Durdu Acar, “Şu an ikinci el oto alım satım pazarındayız. Araba almaya çalışıyorum ama cebimdeki parayla alacağım araba yani şu zamanla önceki zaman çok farklı. Önceden alabiliyorduk, şu an sattığımız gün üzerine kredi çekip alabiliyoruz. Sattığımız gün zarardayız. Belli bir piyasa düzeni yok, önüne gelen kafasına göre fiyat veriyor. Önüne gelen al-sat ya da galerici oldu” ifadelerine yer verdi.



“Stokçulukta bir yere kadar, bu defa ikinci el araçların fiyatları yükseliyor”

İsmini vermek istemeyen bir diğer vatandaş ise, “Sıfır arabalar diyoruz, sıfır arabaları içeride yatırıyorlar, bir yere de varılmıyor, artık içeride stok yapıyorlar. Stokçulukta bir yere kadar, bu defa ikinci el araçların fiyatları yükseliyor” dedi.

Arabasını satmak için oto pazarına getiren Ümit Beğendi ise, “Fiyatlar aşırı yüksek, piyasa da durgun. Alışta yok, satışta yok” ifadelerini kullandı.