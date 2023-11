İkinci el araç piyasasındaki fiyat düşüklüğü sürerken vatandaşlar fiyatların biraz daha düşeceği öngörüsüyle araç alım-satım işlemlerini bekletmeye aldı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan oto ekspertiz işletmecileri, ikinci el araç fiyatlarının bir süre daha düşüşte olacağını söyleyerek ekspertiz yaptırmaya gelen araçlarda yarıdan fazla azalmanın olduğunu belirtti.



“Yüzde 15 civarında bir düşüş var”

İkinci el araç piyasasında talep azaldığı için bir düşüşün olduğunu söyleyen oto ekspertiz sahibi Önder Akın, “İkinci el araç fiyatları düşüşe geçtiği için şu anda bizim işlerimiz de yarı yarıya düştü. Bir araçta ekspertiz yaptırmak 2 bin 800 ile 4 bin 300 TL arasında değişiyor. İnsanlar araç alırken ekspertiz yapmaktan kaçınmıyor. Çünkü araç fiyatları yüksek olduğu için kimse verdiği parayı riske atmak istemiyor. O yüzden araçlarını kontrol ettirmek istiyorlar. Benim öngörüm, kredi faizleri de yüksek olduğu için insanlar artık otomobilleri yatırım aracı olarak görmekten vazgeçti. Eskiden yatırım aracı olarak düşünülüyordu. Fakat günümüzde bu durum değişti. Piyasada da talep azaldığı için bir düşüş mevcut. Yüzde 15 civarında bir düşüş var. Fakat fiyatların eski haline gelmesinin de kısa süreceğini düşünüyorum. Biz günde ortalama 8 araca bakıyoruz. Önceden ise 25-30 civarında araca bakıyorduk” dedi.



“Günde 35-40 araca bakarken bu sayı 10 arabaya kadar düştü”

Araç fiyatlarındaki düşüşün kendilerini de etkilediğini aktaran ekspertiz teknisyeni Ömer Gökmen, “Biz araç alım satımından önce görev alan kişiler olduğumuz için bundan iki, üç ay öncesine kadar günde 35-40 araba bakarken şu an günde en fazla 10 arabaya kadar düştük. Fiyatlarda bir düşüş de olsa insanlar araç alırken ekspertiz yaptırmaktan kaçınmıyor. Biz arabadan anlamayan, araç alırken araç hakkında bilgisi olmayan insanlar için varız. Araçtan anlamayan insanlar bize geliyor” şeklinde konuştu.



“Bugün 800 bin TL olan aracın fiyatı yarın düşüşe geçiyor”

Alacağı aracı ekspertiz yaptırmaya getiren Saddam Kumral ise “Araç alırken mutlaka kaportaya, motora bakılması lazım. Ekspertiz olmazsa kesinlikle dıştan bakarak çok bir şey anlaşılmıyor. Bu sebeple aracımızı getirip ekspertizi yaptırdık. Eğer araçta bir sorun çıkmazsa alımını gerçekleştireceğiz. İkinci el araç piyasasında bir daralma mevcut. Fiyatlar düşüyor ve sanırım insanlar fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Bugün bir aracın değeri 800 bin TL civarında ise ertesi gün mutlaka fiyatta düşüş gerçekleşiyor” ifadelerine yer verdi.



“Yılbaşından sonra ikinci el araç fiyatlarının yükseleceğini umut ediyoruz”

Önümüzdeki günlerde ekspertizlerdeki sakinliğin geçeceği yönündeki düşüncelerini aktaran Uğur Demirci şu ifadelere yer verdi: “Biz her aldığımız araca öncelikle ekspertiz yaptırıyoruz. Biz sadece aracın içini görebiliyoruz. Alt kısmını göremiyoruz, kilometresini bilemiyoruz. Normalde ekspertizlerde çok sıra olurdu. Şu an burada bir sakinlik mevcut. Önümüzdeki günlerde bu sakinliğin geçeceğini umut ediyoruz. Tabi ikinci el piyasası da biraz daraldı. Fakat bu gidişat böyle sürmeyecek. Önümüzdeki günlerde inşallah daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Son 1-2 haftadır ufak bir hareketlenme var. Herkes yılbaşını bekliyor. Bizim de beklentimiz yılbaşından sonra daha da güzel olacağı yönünde.”