Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürdoğan, fındık üreticilerinin emanete fındık vermemesini de isteyerek “Bu seneki rekolteyi 765 bin ton civarında hesap ediyoruz ancak bu rekoltenin daha da düşeceğini ön görüyoruz. Bunun mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını ve zayiatın fazla olduğunu görüyoruz. Fındığı 85 TL verilen bir fiyat var. Toprak Mahsulleri Ofisi bunu tek elden alırsa üreticinin mağduriyetinin önleyeceğini görüyoruz. Eğer alımlar, ödemeler gecikirse üretici mağdur olur. Bunun yanı sıra fındıkta tekelleşme söz konusu. Yurt dışı kaynaklı tekelleşen belli firmalar spekülasyonlarla üreticiyi zor durumda bırakıyor ve ürününün değeri gelmeden alıyor. Ürün fiyatına baktığımız zaman sene sonuna doğru özellikle Eylül ayından sonra fındık fiyatı rakamlarının üçlü rakamlara çıkabileceğini üreticinin her şeyden önce ürününü emanete vermemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Doğu Karadeniz Bölgesinde 1978 yılında çıkan kanun var. Eğim arazileri dışında fındık dikimi yasak dolayısıyla fındıklıkların yenilenmesi süreci başlatılması ve buna bağlı olarak ta eğim arazilerinin dışındaki taban arazi diğer tarım ürünlerinin dikilmesi gerekmektedir. Çünkü Doğu Karadeniz Bölgesi dağlık olduğundan dolayı alternatif ürün olmamakta dolayısıyla buralarda ürün toplayanlar dağcılar gibi beline ip bağlayarak eğilimli yerlerde fındık toplamaktadır” diye konuştu.



"Dünyada şu an için fındıkta lideriz ama bu liderliğimiz tehlikeye girmiş durumda"

Dünyada fındık üretimi bakımından Türkiye'nin lider durumda olduğunu ancak bu liderliğin tehlikeye girdiğini ifade eden Gürdoğan, “Doğu Karadeniz Bölgesinde dönüm başına 50-75 kilogram arasında ürün söz konusu. Deneme ürünü yaptığımız Trabzon’da Şana mevkiinde dönüm başına 300 kilogram fındık alındığını görebiliyoruz. Ürün başına 450 milyon dolarlık bir rakam söz konusu. Her şeyden önce bahçelerimizi yenilenerek bakımını yaparak ürünü çok değerli bir hale getirebiliriz. Dünyada şu an için fındıkta lideriz ama bu liderliğimiz tehlikeye girmiş durumda. Ortalamamız yüzde 85’lerden yüzde 60’a düştü. Eğer bu böyle giderse 10 sene içerisinde yüzde 50’lerin altına düşeceğimizi ve liderliğimizi diğer ülkelere kaptırabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.