lkemize Yemen’deki iç karışıklıktan kaçarak okumak için gelen Alhanoof Abdulmajid, İstanbul Aydın Üniversitesinin 18. Dönem birincisi oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi İngilizce Bölümü öğrencisi olan Abdulmajid’i İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın kutlayarak, başarısının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Törende İstanbul Aydın Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Abdulmajid, sürekli gelişen ve büyüyen bir üniversitenin mensubu olmanın getirdiği sorumlulukla, kendilerini geliştirmenin yollarını arayarak, iyi bir öğrencilik geçirdiğini söyledi. Konuşmasında üniversite akademik kadrosuna teşekkür eden Abdulmajid, “Başta Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli olmak üzere, bilgi birikimleriyle bizlere yol gösteren, araştırmayı, sorgulamayı öğreten hocalarımıza, bizlerden hiçbir desteği ve yardımı esirgemeyen üniversite personeline ve son olarak, hayatını bize vakfetmiş çok değerli Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın’a, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

ALHANOOF ABDULMAJID: “HAYAL GÜCÜMÜZÜ KULLANMAKTAN KORKMAYALIM”

Kalabalık bir ailenin parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden Abdulmajid, “Bugün burada yalnız bulunmuyorum. En az benim kadar çalışmış, çabalamış ve kitap sayfaları arasında kendilerini kaybetmiş tüm arkadaşlarım adına buradayım. Hepimiz için zorlu geçen bu süreç birbirimizin varlığıyla keyiflendi. Aynı disiplin ve sorumluluk bilinciyle hayatımıza devam edeceğimizi biliyorum. Bu yorucu süreci benim için keyifli kılan bir diğer unsur ise ailem. Hep yanımda olduğunuz ve bir an olsun desteğinizi eksik etmediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu başarı sizin. İyi ki varsınız” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin mezunu olarak veda ederken İAÜ ailesiyle son bir şey paylaşmak istediğini ifade eden Abdulmajid, konuşmasına şöyle devam etti: “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.” der Einstein. Çünkü değişimi getirecek asıl etkenin hayal gücü olduğunu biliyordur. 16. Yüzyılda Ay’a çıkmayı hayal etmeye başlayan insanoğlu bunu edebiyata aktarmış, yüzyıllar boyunca hakkında kitaplar ve hikayeler yazmıştır. 20. Yüzyılda bilim insanları bilginin sınırını anlamış, var olan sorunlara çözümler üretmek adına çocukların hayal gücünden yaralanmış ve sonunda Ay’a çıkmayı başarmıştır. Bizler de bugün hayal ederek başlayalım hayatımızın geri kalanına. Hayal gücümüzle harmanladığımız bilgi birikimimizi daha iyi bir gelecek inşa etmek uğruna kullanmaktan korkmayalım. Korkmayalım ki, imkansız gibi görünen her şey mümkün olsun. Korkmayalım ki, yarınlarımız dünden daha güzel olsun.”

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Abdulmajid’in ödülünü bizzat takdim ederken, kendisine ailesinin burada olup olmadığını sordu. Üniversite birincisi Yemenli Abdulmajid ise “bu tribünlerde oturan bütün anneler babalar benim ailemdir” dedi.