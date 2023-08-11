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Bloomberg'de yer alan ortalama piyasa beklentisi 300 milyon dolar açık idi.
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Böylelikle on iki aylık cari işlemler açığı 59,7 milyar dolardan 2023 Haziran ayında 56,5 milyar dolara geriledi.
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Haziran ayına baktığımızda hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar dolar fazla verdi (turizm gelirleri: +4,2 milyar dolar). Dış ticaret açığı ise 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti (Mayıs 2023: -10,5 milyar dolar). Bu doğrultuda Haziran ayında altın hariç cari işlemler hesabı 2,3 milyar dolar fazla (Mayıs 2023: -5,2 milyar dolar), enerji hariç cari işlemler hesabı 3,9 milyar dolar fazla verirken (Mayıs 2023: -3,8 milyar dolar), altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 5,6 milyar dolar fazla verdiğini görüyoruz. (Mayıs 2023: -1,2 milyar dolar).
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Finansman tarafına baktığımızda Haziran ayında doğrudan yatırımlarda 135 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1,8 milyar dolar net giriş görülüyor. Detaylara baktığımızda yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 1 milyar dolar net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 46 milyon dolar civarında net alış yaptı. Diğer taraftan Haziran ayında yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 72 milyon dolar, diğer sektörler ise 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Yurt içi bankaların yurt dışı mevduat varlıkları 686 milyon dolar artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2,4 milyar dolar artış gösterdi. Ayrıca yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kredi kullanımı, bankalar ve Genel Hükümet ise 97 ve 458 milyon dolar net kredi ödemesi gerçekleştirdi.
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Kısacası finans hesabı Haziran ayında 5 milyar dolar giriş kaydetti. (Mayıs 2023: 1,2 milyar dolar çıkış, Ocak-Haziran 2023: 16,2 milyar dolar giriş)
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Haziran ayında 5,5 milyar dolar kaynağı belli olmayan sermaye girişi gerçekleşti. (Mayıs 2023: 7,5 milyar dolar çıkış, Ocak-Haziran 2023: 7,2 milyar dolar çıkış)
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Böylelikle TCMB rezervleri Haziran ayında 11,2 milyar dolar artış gösterdi. (Mayıs 2023: -16,6 milyar dolar, Ocak-Haziran 2023: -27,8 milyar dolar)