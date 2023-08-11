Haziran ayına baktığımızda hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar dolar fazla verdi (turizm gelirleri: +4,2 milyar dolar). Dış ticaret açığı ise 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti (Mayıs 2023: -10,5 milyar dolar). Bu doğrultuda Haziran ayında altın hariç cari işlemler hesabı 2,3 milyar dolar fazla (Mayıs 2023: -5,2 milyar dolar), enerji hariç cari işlemler hesabı 3,9 milyar dolar fazla verirken (Mayıs 2023: -3,8 milyar dolar), altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının 5,6 milyar dolar fazla verdiğini görüyoruz. (Mayıs 2023: -1,2 milyar dolar).

Finansman tarafına baktığımızda Haziran ayında doğrudan yatırımlarda 135 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1,8 milyar dolar net giriş görülüyor. Detaylara baktığımızda yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 1 milyar dolar net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 46 milyon dolar civarında net alış yaptı. Diğer taraftan Haziran ayında yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 72 milyon dolar, diğer sektörler ise 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Yurt içi bankaların yurt dışı mevduat varlıkları 686 milyon dolar artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 2,4 milyar dolar artış gösterdi. Ayrıca yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kredi kullanımı, bankalar ve Genel Hükümet ise 97 ve 458 milyon dolar net kredi ödemesi gerçekleştirdi.