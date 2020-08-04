Suriyeli savaş mağdurları için 8 bin 234 hisse kurban
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI (İHH İNSANİ YARDIM VAKFI), TÜRKİYE VE 52 ÜLKEDE KESTİĞİ 82 BİN 411 HİSSE KURBANIN 8 BİN 264‘ÜNÜ SURİYELİLER İÇİN KESEREK HAYIRSEVERLERİN EMANETLERİNİ SAVAŞ MAĞDURU SİVİLLERE ULAŞTIRDI.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH İnsani Yardım Vakfı), Türkiye ve 52 ülkede kestiği 82 bin 411 hisse kurbanın 8 bin 264‘ünü Suriyeliler için keserek hayırseverlerin emanetlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı.
İHH’ya bağışlanan kurbanlardan Suriye’de İdlib, Afrin, el Bab, Cerablus ve Azez’de yaşayan 2 milyon 32 bin 200 Suriyeli istifade etti.
İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaşın içerisinde 10’uncu Kurban Bayramı’nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirterek, "Suriye halkı, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban Bayramının gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü görüyoruz" dedi.
Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyen Tahiroğlu, "Suriye’deki savaş mağduru sivillere parça ve konserve et olarak ulaştırılmak üzere 8 bin 264 hisse kurban kestik. Kesimler korona virüs önlemlerine dikkat edilerek steril ortamlar yapıldı. Ekiplerimiz kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 milyon 32 bin 200 sivil faydalandı. Bağışta bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden bağışçıların emanetlerinin Suriyelilere ulaştırılmaya devam edeceğini söyleyen Tahiroğlu, yardımların Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü sözlerine ekledi.
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