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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

HATAY 26.07.2021, 17:34
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdede Mahallesinde M.Ö. yönetimindeki 31 Y 7786 plakalı otomobil ile F.G’nın kullandığı 31 ABD 476 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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