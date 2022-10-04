Hatay’da dere yatakları temizlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi dere yataklarını temizledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya’nın Kuzeytepe, Odabaşı, Bohşin ve Günyazı, Defne’nin Subaşı, Bostancık ve Güneysöğüt ile Payas’ın Karbeyaz mahallelerindeki dere yataklarını iş makineleri yardımıyla temizledi.

Ekipler ayrıca mahallelerdeki yağmur suyu kanallarını temizleyerek kanalları açık hale getirdi.