Gökkuşağı bebekler ailelerin yaşam sevinci oluyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinan Erdoğan, gebeliği sonlanan veya bebek kaybı yaşayan ailelerin, tekrar bebek sahip olması anlamına gelen gökkuşağı bebeğinin ebeveynlerin hayatına mutluluk ve yaşam sevinci getirdiğini söyledi.

Op. Dr. Sinan Erdoğan, gökkuşağı bebeğiyle birlikte ailelerin hayata daha sıkı tutunduğunu ifade ederek, “Düşükle sonlanan, ölü doğum ya da yeni doğan ölümünden sonra dünyaya gelen bebekler için kullanılan gökkuşağı bebek, ebeveynlere kendini farklı hissettiriyor, sevinç getiriyor. Bir bebek asla diğerinin yerini alamaz ve anne babalar ic¸in her evlat özeldir. Yeni bebek geldiğinde, kaybın getirdiği boşluk ve üzüntünün yerini; sevinç, heyecan, yeni umutlar almaktadır" dedi.

Gökkuşağı bebeklerinin, anne babanın kayıptan sonra, iyileşmelerini sağlayabilecek güçlü etkilere sahip olduğunu ifade eden Dr. Erdoğan, "Acı bir kayıptan sonra yeni bir bebeğe sahip olmak, yeni bir yaşantıya vesile olmaktır” diye konuştu.