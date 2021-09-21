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Dörtyol ve Payas’ta öğrencilere çanta ve kıyafet yardımı

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol ve Payas ilçesinde 200 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.

HATAY 21.09.2021, 10:13
Dörtyol ve Payas’ta öğrencilere çanta ve kıyafet yardımı

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol ve Payas ilçesinde 200 öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan 200 öğrenciye ilçe milli eğitim müdürlükleri üracılığıyla dağıtılmak üzere mont, çanta ve eşofman yardımında bulunuldu.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım, “Her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından finanse edilen ve oda tarafından tedarik edilen eğitim yardımlarının ihtiyacı olan öğrencilere dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, öğrencilere yardımlarının devam edeceğini söyledi.

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