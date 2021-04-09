Diyetisyen Mehtap Yakut: “Gebelikte alınan protein, bebeğin gelişiminde başrol oynamaktadır”

Diyetisyen Mehtap Yakut, gebelik döneminde sağlıklı beslenme ve doğru diyetin normal zamanlardan çok daha önemli olduğunu belirtti. Çocuğun sağlıklı gelişimi için annenin alacağı besinlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yakut, “Bu süreçte özellikle günlük alınması gereken protein miktarı bebeğin gelişiminde başrol oynamaktadır” dedi.

Gebelikte doğru ve beslenme ve diyet dengesine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Mehtap Yakut, bebeğin gelişiminin haftalarca geriden gelmemesi adına özellikle yeterli miktarda protein alımının önemine dikkat çekti. Gebelik döneminde sağlıklı beslenme ve doğru diyet normal zamanlardan çok çok daha önemli olduğunu vurgulayan Yakut, “Çünkü çocuğunuzun sağlıklı gelişimi, alacağınız besinler ve attığınız adımlarla doğru orantılıdır. Bu süreçte özellikle günlük alınması gereken protein miktarı bebeğinizin gelişiminde başrol oynamaktadır. Doğru miktarlar ve planlama ise ancak bir diyetisyenin gözetiminde ve desteği ile belirlenebilmektedir. bebeğin ideal gelişimi, olması gereken sürede gerçekleşmez ve bu gelişim haftalarca geriden gelebilir. Bunu önlemek için de proteinin yanında yeterli miktarlarda yağ, karbonhidrat ve sıvı alımı da önemli yer tutar. Ancak bu kesinlikle her şeyi bolca yeme hakkını kendinizde görebileceğiniz anlamına gelmemelidir. Çünkü bu durum size faydadan çok zarar verebilir. Bu yüzden porsiyonlar mutlaka diyetisyen tarafından belirlenmelidir” ifadesini kullandı.

Gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenler

Gebelik döneminde her besin grubunun dengeli olarak alınamamasının bebek ölümlerine kadar birçok istenmeyen sorunu beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Yakut, şöyle devam etti:

“Bu dönem anne adayının bebeğin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini kendi dokularından sağlamasından dolayı enerji ihtiyacının arttığı bir süreçtir. Artan enerji ihtiyacının doğru besin grupları ile tam olarak karşılanamaması, annenin vücut direncini kırarak onu çeşitli hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir.

Bu noktada günlük olarak 2,5 ila 3.5 litre sıvı tüketmek oldukça önemlidir. Bunlar içerisinde en başta yer alan suyun yanında ayran ve süt tüketimi de gereklidir. Ancak çay ve kahve ciddi miktarda ödem yaptığı ve bu süreç de ödem alımına oldukça müsait olduğu için uzak durulması gereken içeceklerdir. Ayrıca bitki çayları ve detoks sularından da kaçınmak gerekmektedir.

Gebelik döneminde Omega 3 alımı, balık ve mevsim meyvelerini tüketmek bebeğin gelişimi ve anne sağlığı için oldukça gereklidir. Erken doğum riski yok ise diyetisyeninizin yönlendirmesi ile düzenli egzersiz yapmak da gerekmektedir. Ayrıca kan bulguları da bu dönemdeki doğru beslenme ve diyet açısından belirleyici rol oynar. Özellikle vitamin ve folik asit değerleri ve demir depoları çok önemlidir. Bunlar uzmanınızca belirlenecek programla desteklenmelidir. Ek olarak bu süreçte kan şekerini dengede tutmak lif açısından yüksek sebze-meyve tüketmek, şekeri aniden yükseltebilecek tatlı, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak, paket gıda tüketiminden uzak durmak da göz ardı edilmemesi gereken noktalardır.”