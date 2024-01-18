AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hamza Dağ, “Güzeller güzeli İzmir’imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 17’si büyükşehir 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

İzmir’den aday gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden İzmirlilere seslenen Hamza Dağ ilk mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde; mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir. Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir. Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir. Güzeller güzeli İzmir’imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz.”