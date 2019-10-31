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Suriye'de Rusların koruduğu petrol kuyuları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge için yapılan anlaşmada, Rusya'nın yönetimine bırakılan Kamışlı kentinde Rus zırlı araçlarının faaliyetleri görüntülendi.

Suriye'de Rusların koruduğu petrol kuyuları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge için yapılan anlaşmada, Rusya'nın yönetimine bırakılan Kamışlı kentinde Rus zırlı araçlarının faaliyetleri görüntülendi.

31 Ekim 2019 Perşembe 12:44
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Suriye'de Rusların koruduğu petrol kuyuları

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Rusya ile anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin, Türkiye sınırından 30 kilometre çekilmesine karar verildi.

Kamışlı ise bu anlaşmanın dışında tutuldu.

BİNDEN FAZLA PETROL KUYUSU

Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösteriliyor. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.

Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü.

NUSAYBİN'DEN GÖZÜKÜYOR

Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

TÜRKİYE'NİN TÜKETTİĞİ PETROLÜN YARISINI ÜRETİYOR

Türkiye'nin günde ortalama 750 bin varil tükettiği düşünülürse, petrol ticareti bakımından Kamışlı'nın önemi bir kez daha dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 31.10.2019 13:18
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