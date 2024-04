Türkiye'de 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için uygulanan av yasağı, balık çeşitlerinde azalma ve fiyat artışına neden oldu. Türkiye'deki çeşitli denizlerde başlayan yasağın ardından balık tezgahlarında çeşitlilik azalırken, fiyatlar yükseldi.

Kebabın başkenti Adana'da da balık tüketimi her geçen gün artarken fiyatların yükselişi tezgahlardaki yoğunluğu azalttı. Kentte levrek ve çipuranın kilogram fiyatı 200 liradan satılırken esnaf, vatandaşların kilosu daha uygun olan tavuğa yöneldiğini söyledi.



“Levrek ve çipuraya rağbet var”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Balıkçılar Çarşısı esnafından Aziz Yesar, “Sezon kapandı fiyatlar şu anda güzel gidiyor. En büyük çipura 200 lira, biraz ufağı 150 lira. Hamsi 70 lira ve istavrit 100 lira. Fiyatlar iyi şu anda. Et fiyatları yüksek olduğu için tavuk ve balığa rağbet var. Balık fiyatlarında artış bekliyorduk ama olmadı. Adana'da en çok levrek ve çipuraya rağbet var. Çok fazla balık kültürü olmadığı için en çok bu 2 tür satılıyor” ifadelerini kullandı.



“2-3 hafta sonra hem çeşit azalacak hem fiyat artacak”

Yunus Fidan isimli balıkçı ise fiyatların yüksek olduğunu belirterek, “En ucuz balık şu anda 100 lira. Av yasağı nedeniyle fiyatlar pahalandı. 2-3 hafta önce kilogramı 70 lira olan balıklar şuanda 100 lira oldu. 2-3 hafta sonra balıkta fiyatlar daha da artacak. Balık fiyatları ete göre ucuz. 2-3 hafta sonra balık çeşitleri de iyice azalacak” dedi.



“Eti daha fazla tüketiyoruz”

Balık almaya gelen Hakan Müntez isimli vatandaş ise fiyatların normal olduğunu belirterek, “Fiyatlar şu anda normal. Tavuktan ucuz ama daha uygun fiyatları gördük. Adana'da et daha ağırlıklı olarak tüketiliyor. Ben balığı çok tüketiyorum ama eti daha fazla tüketiyoruz” diye konuştu.