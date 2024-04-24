Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş’ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Ali Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından Yılmaz’ın evinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildiSpordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, evinde ölü bulundu. Yılmaz’ın yakınları ve sevenleri evinin önünde gelirken, ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş’ta yaşadığı evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine kızı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Ali Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat haberini alan Yılmaz’ın diğer kızı ve yakınları evinin önüne geldi. Yılmaz’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vefat haberini alan Mehmet Zekayi Alatlı, “Dün selam gönderdim aldı selamı da 30 yıldır tanıyorum. Herkese bakardı. Babamızı kaybettik” diye konuştu.

Taksici Muhsin Börklü, “Tanıyorduk iyi bir insandı. Ekmeğini yedik. 7-8 senedir tanıyoruz. Burada taksiciyim neden vefat ettiğini bilmiyorum” dedi.

Mehmet Ali Yılmaz’ın arkadaşı Metin Yavuz, “40 senelik arkadaşımdı. Neden hayatını kaybettiğini bilmiyorum. 4 gün önce telefonda konuştum. Üzgünüz. Hemşehrimdi benim. 1 saat önce ölüm haberini aldım. Ulus’ta oturuyorum. Hemen buraya geldim ama cenazeyi adli tıpa göndermişler” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Yılmaz kimdir ?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu.

İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP’den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.